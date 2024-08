F1 | Newey non si lascia condizionare dal giudizio dell’opinione pubblica: “Non leggo i giornali”

Quello che vede protagonista Adrian Newey è un vero e proprio intrigo di mercato, una telenovela a tutto tondo. Da quando lo scorso 1 maggio la Red Bull ha annunciato la separazione dal progettista inglese, il cui addio dalla squadra di Milton Keynes avverrà nel primo trimestre del 2025, si sono succeduti tantissimi rumors sulla prossima destinazione del Genio.

Con la pista Ferrari, la più caldeggiata nei primissimi tempi visto anche l’impatto mediatico che avrebbe avuto un sodalizio del genere, che si è raffreddata nelle ultime settimane ora a prendere corpo è quella Aston Martin con la scuderia di Lawrence Stroll pronta a ricoprire d’oro Newey per accasarlo in verde.

Proprio Newey, discutendo delle varie dinamiche che lo riguardano sui mezzi d’informazione, ha ammesso in tutta onestà di non badare più al giudizio e alle news provenienti dai social e dalla stampa dopo quanto accadde agli inizi della sua carriera di ingegnere in Formula 1.

“Quella parte è molto facile, perché non leggo molto i social e non leggo particolarmente i giornali – ha dichiarato Newey, intervistato dal podcast Talking Bull – È una cosa che ho smesso di fare molto tempo fa, perché ai tempi della Leyton House, quando eravamo un piccolo team, la prima macchina che ho realizzato è stata nel 1988 ed era in realtà una bella macchina. E poi nell’89 abbiamo fatto un pasticcio totale, così sono passato dall’essere il nuovo eroe nel paddock della Formula 1 nel settore ingegneristico all’idiota che è stato una meteora”.

Newey ha poi aggiunto: “Pensavo che non si potesse leggere la stampa quando è a favore e poi arrabbiarsi quando è contro, quindi a quel punto ho detto: ‘OK, semplicemente non leggere la stampa’”.

Il Genio, terminando il proprio discorso, ha detto: “Mandy, mia moglie, segue i social media, quindi mi tiene informato su cosa succede, ma io ne sono piuttosto inconsapevole e cerco solo di vivere la mia vita senza farmi influenzare da essa”.