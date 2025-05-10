F1 | Ralf Schumacher sui team radio di Hamilton a Miami: “In qualche modo è stato fuori luogo”

Quella che ha corso a Miami è stata una Ferrari che ha mostrato tutte le proprie debolezze, non solo a livello tecnico ma anche dal punto di vista gestionale. Una situazione, quest’ultima, venuta prepotentemente alla ribalta per il cambio di posizioni che ha visto protagonisti i due drivers del Cavallino.

Episodi che hanno portato Lewis Hamilton, autore dell’unico sussulto rosso in terra americana che ha portato in dote a Maranello il podio nella Sprint Race disputata sabato scorso, a esternare evidente malessere mediante le comunicazioni radio con il proprio ingegnere.

Sulla questione Ferrari-Hamilton ne ha discusso Ralf Schumacher, con l’attuale opinionista di Sky Germany che ha sottolineato come il sette volte campione del mondo avrebbe dovuto utilizzare una strategia differente anziché criticare apertamente la squadra.

“Hamilton, è stato in qualche modo fuori luogo – ha dichiarato Schumacher nel podcast Backstage Pit Lane di Sky Germany – Se vuoi davvero superarlo, è un conto, era più veloce in quel momento. Ma poi gliela restituisco senza lottare. E dopo, non faccio finta di essere stato sarcastico. Invece, dico solo che mi dispiace. Con la sua esperienza e la sua età non dovrebbe accadere. Avrebbe potuto agire in modo più intelligente. Penso che sarebbe stato più adatto a lui”, ha affermato Schumacher nel podcast di Sky Germany F1 Backstage Pit Lane.

Schumacher, continuando la propria analisi sul comportamento dell’inglese nell’ultima gara disputata negli Stati Uniti, ha detto: “In Ferrari ora hanno conosciuto meglio Hamilton. Naturalmente, azioni di questo tipo incrinano il rapporto. Questo rimarrà e lui stesso deve saperlo. Ora c’è bisogno di un chiarimento e si discuterà sicuramente, soprattutto a livello interno, di come gestire la situazione in futuro. Le sue parole chiare alla radio e le sue richieste non corrispondono alle sue prestazioni al momento. E non importa quante volte sia stato campione del mondo. Forse ora è più vicino a Leclerc, ma credo che al momento dovrebbe anche tenere un approccio più rilassato”.

