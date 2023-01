F1 | Patrese: “Avrei potuto far coppia con Senna nel 1995”

Ayrton Senna e Ricciardo Patrese avrebbero potuto far coppia in Williams nel 1995. In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, il vice campione del mondo 1992 ha svelato questo retroscena di mercato che lo avrebbe visto protagonista.

Una line up che però rimase sempre ipotetica, in quanto la tragedia di Imola del 1994 che causò la morte del brasiliano e il successivo passo indietro del pilota veneto posero la parola fine a questo scenario.

“Proprio a Imola, in quel maledetto week end del 1994, mi misi a disposizione della Williams per i collaudi: l’auto aveva bisogno di sviluppi – ha raccontato Patrese – L’idea era di fare coppia con Senna l’anno dopo. Ayrton fu l’ultima persona che salutai nel lasciare l’autodromo: ‘Ci vediamo al prossimo test’. Poi successe quello che sappiamo. Williams mi offri il posto, io accettai. Ma per una settimana non ci dormii sopra: avevo 40 anni, mi pareva di sfidare il destino”.