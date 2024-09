F1 | Norris, nessun rancore contro Ricciardo per il giro veloce a Singapore: “E’ tutto ok, fa parte del gioco”

F1 Norris Ricciardo – Nessun rancore da parte di Lando Norris nei confronti di Daniel Ricciardo al termine dell’ultimo Gran Premio di Singapore, 18° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Nonostante lo “scippo” del giro veloce, arrivato all’ultima tornata del Gran Premio e discusso per il legame tra Racing Bulls e Red Bull, l’inglese ha preferito non dare troppo peso alla questione, sottolineando come l’australiano abbia meritato di ottenere il GPV in quello che potrebbe essere stato l’ultimo Gran Premio di Formula 1 della sua carriera.

Come ammesso dallo stesso Norris, questi episodi fanno parte del gioco in un ambiente competitivo come la Formula 1. Spetterà alla McLaren, oggi in grado di schierare la miglior vettura in griglia, concentrarsi sulle prestazioni e ottenere il massimo in ogni fine settimana.

Norris, nessun rancore contro Ricciardo per il GPV

“Bravo Daniel, sono felice per lui. Ho fatto del mio meglio per ottenere il giro più veloce quando le gomme erano ancora in buone condizioni, ma non si può avere tutto, così va la vita. In Formula 1 è sempre stato così, probabilmente anche prima che nascessi, quindi non c’è nulla di cui lamentarsi. È stata la scelta più logica e una mossa intelligente da parte loro.”