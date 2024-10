F1 | Sainz sbanca Città del Messico: “Da tempo che volevo una vittoria prima di lasciare la Ferrari”

Carlos Sainz avrebbe voluto regalarsi almeno un’altra vittoria in rosso prima dell’addio a Maranello nei prossimi mesi. E così è stato. Lo spagnolo, che si appresta a chiudere la propria esperienza professionale con il Cavallino durata quattro stagioni, dove verrà sostituito dal sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, è stato protagonista in Messico di un weekend perfetto che lo ha visto conquistare pole position e vittoria.

Un successo che Sainz, futuro pilota della Williams, ha fatto suo mettendo le cose in chiaro al giro numero nove dove è ritornato in testa alla corsa operando un grande sorpasso su Verstappen. La corsa del 55 si è messa così in discesa, dovendo solamente gestire la P1 fino alla bandiera a scacchi. Una vittoria, la seconda in stagione dopo quella colta all’Albert Park di Melbourne, che permette allo spagnolo di riassaporare l’ebbrezza del gradino più alto del podio.

I punti di Sainz, sommati a quelli del terzo posto (e del giro veloce) di Charles Leclerc, permettono alla Ferrari di sopravanzare Red Bull nel Mondiale costruttori diventando di fatto l’antagonista principale della McLaren nella lotta al Costruttori. Woking e Maranello sono attualmente divise da 29 punti, con un ballo quattro gare (e due Sprint Race) prima della bandiera a scacchi che sancirà la fine della stagione.

“Volevo centrare questo obiettivo, è da tanto tempo che volevo una vittoria prima di andare via dalla Ferrari – ha dichiarato Sainz al termine della corsa – Riuscirci davanti a questo pubblico incredibile è davvero fantastico. mancano ancora quattro gare, voglio godermele il più possibile e se dovesse presentarsi un’altra opportunità cercherò di coglierla”.

Il sorpasso su Verstappen: “Onestamente non l’ho preparato, ero infastidito per aver perso la posizione e in un modo o nell’altro dovevo sorprenderlo: Max è molto difficile da superare e l’ha dimostrato tante volte”.

Sul fine settimana di Città del Messico: “Ho notato che poteva essere il mio weekend, c’è anche la mia famiglia e volevo ottenere una vittoria davanti a loro. Se dovevo scegliere un luogo per vincere un’altra gara con la Ferrari, direi che il Messico è perfetto. Qui mi sono sempre sentito a casa”.

4/5 - (1 vote)