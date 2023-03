F1 | Netflix annuncia una serie su Ayrton Senna

Nella giornata in cui avrebbe compiuto 63 anni, Netflix ha ufficializzato la realizzazione di una serie tv incentrata sulla carriera di Ayrton Senna. La serie, che sarà composta da sei puntate, vedrà come protagonista l’attore brasiliano Gabriel Leone che interpreterà The Magic.

Le riprese inizieranno a breve. Netflix, dopo la serie Drive to Survive e i docufilm su Michael Schumacher e Juan Manuel Fangio, aggiunge un altro prodotto riguardante il mondo delle quattro ruote e in particolar modo della Formula 1.

La carriera di Ayrton Senna in Formula 1 si è svolta dal 1984 fino al tragico epilogo sulla pista Imola con l’incidente del 1 maggio alla curva del Tamburello costatogli la vita. Nel Circus il brasiliano, che ha guidato per Toleman, Lotus, McLaren e Williams, ha conquistato 41 vittorie, 65 pole position e tre titoli.