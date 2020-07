F1 | Mugello, Matteo Bobbi spiega le caratteristiche del circuito [VIDEO]

Durante la diretta della prima sessione di libere valide per il Gran Premio di Stiria, secondo appuntamento di questo mondiale 2020 di Formula 1, Matteo Bobbi ha analizzato le caratteristiche principali del circuito del Mugello, sottolineando come l’impianto toscano metterà a dura prova non solo la residenza fisica dei piloti, ma anche quella meccanica delle vetture.

Il Mugello, ricordiamo, è stato ufficializzato questa mattina all’interno del calendario mondiale, con il Gran Premio che prenderà la denominazione di “GP di Toscana e Ferrari 1000”. La corsa si svolgerà il 13 settembre e formerà un “back to back” con quella di Monza. Non è ancora chiaro se Liberty Media darà il proprio ok alla presenza del pubblico.