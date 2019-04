F1 | Mick Schumacher: “Vettel? I suoi consigli sono stati sempre preziosi”

L’ultima e anche unica volta in cui Mick Schumacher e Sebastian Vettel hanno corso insieme risale alla Race of Champions, disputata lo scorso gennaio nel Foro Sol della pista di Città del Messico. In quella circostanza Schumi jr e il quattro volte campione del mondo, in rappresentanza del Team Germany, giunsero fino alla finale persa poi contro la rappresentativa nordica.

In quella circostanza i due hanno avuto l’occasione di discutere in maniera approfondita, come ha dichiarato il tedeschino a Sakhir dove martedì e mercoledì è stato protagonista nella due giorni di test in season scendendo in pista sia con la Ferrari che con l’Alfa Romeo Racing.

“È stato molto utile confrontarmi con lui. Abbiamo parlato l’uno con l’altro e tutti i suoi consigli sono sempre stati preziosi. Cercherò di farne uso e continuerò a interagire con lui ogni volta che ne avrò la possibilità”, ha sottolineato Mick.