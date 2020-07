F1 | Michael Masi in Italia: sopralluogo per Mugello e Imola

Sembra ormai vicinissimo l’accordo che riporterà in Formula 1, dopo 14 anni di assenza il Gran Premio a Imola. L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari riceverà Michael Masi, direttore di gara del Circus in queste ore per avere l’ok definitivo dopo il sopralluogo proprio del delegato FIA. Masi è stato già al Mugello nel corso della giornata per dare le ultime occhiate al tracciato con sede a Scarperia, che ricordiamo ospiterà il Gran Premio della Toscana Ferrari 1000 il prossimo 13 settembre. E’ ormai imminente dunque la conferma della terza gara in Italia, che potrebbe svolgersi a cavallo tra ottobre e novembre.