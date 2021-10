F1 | Mercedes, Lewis Hamilton: “Sarà una gara complicata”

Tutto va secondo i piani: Lewis Hamilton conquista la pole position in Turchia, limitando al massimo i danni. Per via della penalità di dieci posizioni, dopo la sostituzione dell’ICE – alla quarta unità sulla sua W12 – il britannico dovrà posizionarsi quindi sulla undicesima casella in griglia. A difendere la prima posizione ci sarà, invece, Valtteri Bottas: il finlandese si prende così la pole position effettiva, mentre Verstappen si affiancherà a lui in seconda fila. Durante il Q1 Sir Lewis ha dovuto segnare il miglior tempo su pista ancora bagnata, mentre in Q2 il campione del mondo si qualifica con mescola gialla, che userà quindi al via del Gran Premio di domenica. Alla fine il suo giro è più veloce di quello del compagno di squadra di un decimo abbondante, mentre Verstappen non riesce ad essere concretamente una minaccia per il pilota Mercedes, almeno sul giro veloce.

“E’ bello essere di nuovo in Turchia, l’anno scorso è stata un weekend incredibile per me e la squadra. Quest’anno la pista è completamente diversa, i livelli di grip adesso sono fantastici. La qualifica è stata complicata, perché c’erano delle parti di pista umide e portare le gomme in temperatura durante il primo giro non era affatto facile – ha spiegato Lewis – ma il team ha davvero fatto un fantastico lavoro di squadra, ci hanno messo in pista al momento giusto con una grande macchina. Domani sarà difficile, ma darò tutto me stesso! Sorpassare non sarà così facile e siamo tutti sulla stessa gomma alla partenza, credo che sarà difficile recuperare posizioni. Ma c’è il rettilineo in discesa alla fine, vedremo cosa si può fare. Speriamo di regalare comunque una buona gara ai tifosi!“.