F1 | Mercedes, Lewis Hamilton: “Congratulazioni Max, ma spero nella pioggia”

Lewis Hamilton non ce la fa: sono ben 0.258s i millesimi che separano il sette volte campione del mondo dall’incredibile tempo del pole man Max Verstappen. Sir Lewis ha avuto più di qualche problema durante le prove libere, alimentati dal chiacchiericcio del Paddock sullo scambio di chassis tra la sua vettura e quella di Valtteri Bottas. Hamilton, come sempre, sa qual è il moneto giusto per agire e ritorna ad essere l’animale da qualifica che tutti conosciamo. Stavolta, però, proprio al Paul Ricard, non basta: Verstappen si prende la pole, proprio qui dove la Mercedes e Hamilton avevano dominato sin dal rientro del circuito in calendario nel 2018.

“E’ grandioso rivedere i tifosi qui, mi scalda il cuore rivederli insieme finalmente dopo questo periodo difficile per tutti noi” ha esordito il sette volte campione del mondo.

“E’ stato un weekend davvero difficile, speso a cercare di migliorare la macchina e non riuscireste a credere a tutti i cambiamenti che ho fatto dalla prima sessione di libere. Congratulazioni a Max, ha fatto un grande lavoro oggi – ha ammesso Sir Lewis – riguardo al ritmo nei long run credo che le Red Bull fossero un decimo o due più veloci di noi nelle FP2, ma la mia vettura è migliorata davvero molto, per questo resto fiducioso e farò tutto ciò che posso domani. Ovviamente, dalla seconda posizione hai già una chance di lottare in curva uno, e le chiamate dal muretto saranno strategiche domani. Forse pioverà, probabilmente avremo la possibilità di vedere i maghi della pioggia in azione. Amiamo questa lotta, e per questo continueremo a lottare, spingere e dare tutto“.