F1 | Mercedes, chieste delle deroghe alla FIA per mancanza di pezzi di ricambio

I due incidenti di ieri nel corso delle qualifiche del Gran Premio d’Austria non hanno certamente fatto bene alla Mercedes. Hamilton e Russell hanno sbattuto nel corso della Q3, e le loro W13 sono uscite malconce dal venerdì di Zeltweg. I meccanici hanno lavorato soltanto da questa mattina per rimettere a posto le due vetture, con il team che ha chiesto e ottenuto dalla FIA alcune deroghe per cambiare delle specifiche su alcuni pezzi della macchina di George Russell. Ricordando il regime di parco chiuso, la squadra campione del mondo ha montato una diversa ala posteriore sulla monoposto del giovane inglese rispetto a quella utilizzata in qualifica, questo perché mancavano dei pezzi di ricambio della stessa specifica, un must in era di budget cap.

Auto usate Volkswagen Outlet Scopri offerte Richiedi Informazioni