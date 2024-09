F1 | Haas: Kevin Magnussen squalificato, non parteciperà al GP di Baku

Il Gran Premio di Monza ha incoronato Charles Leclerc, vincitore di una gara pazzesca. All’interno della competizione però ci sono anche penalità, contatti e incidenti: Kevin Magnussen è stato penalizzato con dieci secondi e due punti sulla patente, raggiungendo il limite di 12 punti di penalizzazione sui 12 disponibili nel corso dell’anno solare, e per questo motivo dunque il pilota della Haas sarà squalificato dal prossimo Gran Premio, quello di Baku. Il danese è stato molto falloso in questa stagione, specialmente all’inizio, e in un contatto oggi alla Variante della Roggia con Gasly lo ha visto colpevole, stando alle decisioni dei commissari. Per questo motivo dunque la Haas dovrà trovare un sostituto per la gara in Azerbaijan, e probabilmente sarà Oliver Bearman, contrattualizzato per il 2025, a prendere il posto di Magnussen.

5/5 - (1 vote)