F1 | McLaren: in Ungheria debutta un importante pacchetto di aggiornamenti per la MCL40

La McLaren non vuole lasciare nulla di intentato nella rincorsa ai vertici della Formula 1 2026. Dopo settimane in cui il ritmo degli sviluppi tecnici sembrava essersi leggermente rallentato, il team di Woking ha annunciato l’introduzione di un importante pacchetto di aggiornamenti sulla MCL40 in occasione del Gran Premio d’Ungheria, ultimo appuntamento prima della pausa estiva.

La sfida tecnica tra le squadre è destinata quindi a riaccendersi all’Hungaroring. Se da un lato l’Aston Martin porterà in pista la versione B-Spec della AMR26, primo passo di un piano di sviluppo che proseguirà con l’atteso aggiornamento della power unit Honda previsto per Zandvoort, dall’altro anche la McLaren ha deciso di accelerare il proprio programma evolutivo per cercare di consolidare la propria competitività.

McLaren, nuovo fondo e test sull’ala posteriore “Macarena”

La scuderia britannica ha definito il pacchetto come una “tappa fondamentale” nello sviluppo della MCL40 nell’ambito del nuovo ciclo regolamentare della Formula 1. L’elemento principale sarà un nuovo fondo e oltre a questo, durante le FP1 del Gran Premio d’Ungheria, il team porterà in pista una versione evoluta dell’ala posteriore sperimentale (“Macarena”, ndr) che avrebbe dovuto essere provata già nel venerdì del GP d’Austria. Il nuovo componente sarà utilizzato esclusivamente a scopo di valutazione e raccolta dati: il team di Woking ha infatti chiarito che non è previsto un debutto ufficiale né all’Hungaroring né nel successivo appuntamento in Olanda.

Gli aggiornamenti introdotti tra il Gran Premio d’Ungheria e la prima gara dopo la pausa estiva sono stati sviluppati con l’obiettivo di migliorare il comportamento della MCL40 sui circuiti ad alto carico aerodinamico, dove frenata e percorrenza delle curve rappresentano elementi fondamentali, come nel caso dell’Hungaroring e di Zandvoort.

La McLaren è consapevole che le prossime gare non rappresenteranno il terreno ideale per esprimere al massimo il potenziale della monoposto e che non sarà possibile risolvere tutte le criticità con un singolo intervento. Tuttavia, la squadra guarda con fiducia alla seconda parte della stagione, quando arriveranno ulteriori aggiornamenti destinati a completare il percorso di sviluppo della MCL40.

Singh: “Ogni sviluppo può fare la differenza”

A confermare l’importanza del lavoro svolto è stato Randy Singh, Senior Director Racing della McLaren, che ha sottolineato come il circuito ungherese rappresenti un banco di prova ideale per le nuove componenti.

“Arriviamo in Ungheria pronti ad affrontare una sfida completamente diversa rispetto alle ultime gare. L’Hungaroring richiede un assetto ad alto carico aerodinamico e premia la fiducia in frenata, un buon inserimento in curva e una trazione efficace. Inoltre, le alte temperature, la continua successione di curve e i pochi rettilinei rendono fondamentale la gestione degli pneumatici”.

Il dirigente ha spiegato che la squadra continuerà a lavorare anche sull’ottimizzazione della gestione della power unit e sulle nuove dinamiche di sorpasso introdotte dal regolamento 2026, aspetti che potrebbero incidere in maniera significativa sulla strategia di gara.

“Questo weekend porteremo un nuovo pacchetto di aggiornamenti e, in una stagione così equilibrata, ogni sviluppo è importante. Le prove libere saranno fondamentali per comprendere il comportamento delle nuove componenti e raccogliere tutte le informazioni necessarie”.

Infine Singh ha ribadito gli obiettivi della squadra in vista della seconda metà del campionato:

“Vogliamo sfruttare al massimo tutto ciò che abbiamo a disposizione, arrivare alla pausa estiva con uno slancio positivo e presentarci nella posizione migliore possibile per affrontare il resto della stagione”.

Attualmente la McLaren occupa il terzo posto nel Mondiale Costruttori, a 90 punti dalla Ferrari seconda. Il weekend dell’Hungaroring potrebbe quindi rappresentare un passaggio importante nella rincorsa del team di Woking, chiamato a verificare se gli ultimi sviluppi saranno sufficienti per ridurre il divario dai rivali e rilanciare le proprie ambizioni nella seconda parte del campionato.