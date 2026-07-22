F1 | Ferrari, Vasseur: “L’Hungaroring può adattarsi meglio alla nostra vettura”

La Formula 1 si prepara all’ultimo appuntamento prima della pausa estiva e la Ferrari guarda al Gran Premio d’Ungheria con rinnovata fiducia dopo i segnali positivi raccolti nelle ultime gare. La squadra di Maranello sarà impegnata questo fine settimana all’Hungaroring, circuito storico che dal 1986 ospita senza interruzioni la gara magiara e che nel 2026 accoglierà la Formula 1 per la quarantunesima volta.

Dopo due appuntamenti iridati nei quali la Scuderia Ferrari HP è riuscita a massimizzare il risultato grazie a un lavoro di squadra efficace, Fred Vasseur invita però a mantenere alta la concentrazione. Secondo il team principal francese, infatti, il tracciato ungherese potrebbe rappresentare una sfida più favorevole rispetto ad altri circuiti, ma saranno ancora una volta i dettagli a fare la differenza.

“Arriviamo a Budapest dopo due weekend incoraggianti, nei quali siamo riusciti a massimizzare il risultato grazie a un grande lavoro di squadra. Questo ci dà fiducia, ma sappiamo anche che ogni Gran Premio rappresenta una storia a sé”.

Vasseur: “L’Hungaroring potrebbe adattarsi meglio alla Ferrari”

Le caratteristiche dell’Hungaroring, pista tecnica e caratterizzata da una sequenza continua di curve, potrebbero infatti sposarsi meglio con le qualità della SF-26. Il circuito situato alle porte di Budapest richiede grande precisione, stabilità e capacità di gestione degli pneumatici, soprattutto considerando le elevate temperature tipiche del periodo estivo.

“Sulla carta l’Hungaroring potrebbe adattarsi un po’ meglio alle caratteristiche della nostra vettura, ma questo da solo non garantisce nulla”, ha aggiunto il team principal della Ferrari.

La pista ungherese viene spesso paragonata a un kartodromo in scala maggiore per il suo layout tortuoso e per la poca presenza di lunghi rettilinei. Proprio per questo motivo la qualifica avrà un ruolo fondamentale nell’economia del weekend: le occasioni di sorpasso sono infatti limitate e partire nelle prime posizioni può rappresentare un vantaggio decisivo.

Ferrari punta sulla continuità prima della pausa estiva

A Budapest la Ferrari dovrà inoltre affrontare una delle sfide più impegnative dal punto di vista della gestione termica. Le temperature elevate dell’aria e dell’asfalto metteranno sotto pressione vettura e pneumatici, rendendo fondamentale trovare il giusto compromesso tra prestazione sul giro singolo e ritmo sulla distanza.

Per Vasseur la chiave sarà replicare il metodo di lavoro visto nelle ultime settimane, senza lasciarsi condizionare dalle aspettative.

“Come sempre, sarà l’esecuzione a fare la differenza: dovremo affrontare il weekend con la stessa concentrazione, disciplina e attenzione ai dettagli mostrate nelle ultime gare”, ha sottolineato il francese.

La Ferrari potrà contare anche sulla motivazione dei suoi due piloti e sul sostegno dei tifosi, con l’obiettivo di chiudere nel migliore dei modi la prima parte di stagione.

“Abbiamo una squadra affiatata, due piloti super motivati e sappiamo di poter contare sul supporto di tutti i nostri tifosi. L’obiettivo è continuare per la nostra strada, lavorando bene fin dal venerdì per metterci nelle migliori condizioni in vista di qualifica e gara”, ha concluso Vasseur.