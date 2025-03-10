Formula 1News F1

F1 | L’augurio di Ecclestone: “Mi piacerebbe che la Ferrari vincesse”

"Difficilmente Leclerc verrà scaricato per Hamilton", il pensiero di Mister E

di Piero Ladisa10 Marzo, 2025
F1 | L’augurio di Ecclestone: “Mi piacerebbe che la Ferrari vincesse”

Nella chiacchierata concessa a Reuters Bernie Ecclestone non ha solo parlato di Max Verstappen, il suo candidato principale alla vittoria, ma ha anche discusso degli avversari del campione del mondo in carica. Tra questi figurano McLaren e Ferrari, con la scuderia del Cavallino che schiererà in pista quella che può essere considerata – almeno sulla carta – la coppia di piloti più forti in griglia: Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

F1 | La previsione di Ecclestone sulla stagione 2025: “Penso vincerà nuovamente Verstappen”

Ecclestone, discutendo della nuova coppia rossa, ha ammesso come sarebbe contento se la squadra del Cavallino tornasse a conquistare un titolo che in bacheca manca rispettivamente dal 2007 (quello piloti) e 2008 (costruttori). Mister E, che in una recente intervista concessa al Telegraph, aveva esternato diversi dubbi su Hamilton, ritiene che Leclerc possa avere più chance del sette volte campione del mondo di vincere in rosso essendo il pilota cresciuto in casa.

“Ovviamente bisogna pensare alla McLaren e mi piacerebbe che la Ferrari vincesse”, ha dichiarato Ecclestone intervistato da Reuters.

L’ex patron del Circus, continuando a parlare della Ferrari, ha poi aggiunto: “Leclerc? È sempre stato lì, quindi difficilmente lo scaricheranno per Lewis. Non dico che Lewis non sia possibile (vincere), ma solo che non smetteranno di occuparsi e di sperare che Leclerc riesca a fare il suo lavoro”.

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in News F1

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Ultime news F1

Altre notizie in primo piano

GP Azerbaijan

Venerdi 19 settembre

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)10:30 -11:30
Libere 2 (Sky Sport F1 HD)14:00 -15:00

Sabato 20 settembre

Libere 3 (Sky Sport F1 HD)10:30 - 11:30
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)14:00 - 15:00

Domenica 21 settembre

Gara (Sky Sport F1 HD)13:00
6.003km Km | 51 giri

Foto F1

https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/DOMENICA/mini/f1 gp italia domenica 275https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/DOMENICA/mini/f1 gp italia domenica 13https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/DOMENICA/mini/f1 gp italia domenica 209https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/DOMENICA/mini/f1 gp italia domenica 367https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/DOMENICA/mini/f1 gp italia domenica 389https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/DOMENICA/mini/f1 gp italia domenica 432https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/DOMENICA/mini/f1 gp italia domenica 82https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/DOMENICA/mini/f1 gp italia domenica 8https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/DOMENICA/mini/f1 gp italia domenica 396