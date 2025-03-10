F1 | L’augurio di Ecclestone: “Mi piacerebbe che la Ferrari vincesse”

Nella chiacchierata concessa a Reuters Bernie Ecclestone non ha solo parlato di Max Verstappen, il suo candidato principale alla vittoria, ma ha anche discusso degli avversari del campione del mondo in carica. Tra questi figurano McLaren e Ferrari, con la scuderia del Cavallino che schiererà in pista quella che può essere considerata – almeno sulla carta – la coppia di piloti più forti in griglia: Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

Ecclestone, discutendo della nuova coppia rossa, ha ammesso come sarebbe contento se la squadra del Cavallino tornasse a conquistare un titolo che in bacheca manca rispettivamente dal 2007 (quello piloti) e 2008 (costruttori). Mister E, che in una recente intervista concessa al Telegraph, aveva esternato diversi dubbi su Hamilton, ritiene che Leclerc possa avere più chance del sette volte campione del mondo di vincere in rosso essendo il pilota cresciuto in casa.

“Ovviamente bisogna pensare alla McLaren e mi piacerebbe che la Ferrari vincesse”, ha dichiarato Ecclestone intervistato da Reuters.

L’ex patron del Circus, continuando a parlare della Ferrari, ha poi aggiunto: “Leclerc? È sempre stato lì, quindi difficilmente lo scaricheranno per Lewis. Non dico che Lewis non sia possibile (vincere), ma solo che non smetteranno di occuparsi e di sperare che Leclerc riesca a fare il suo lavoro”.