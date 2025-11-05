F1 | Herbert non ha dubbi: “Verstappen può ancora sorprendere tutti in questo mondiale”

F1 Herbert Verstappen – Quando sembrava che la lotta per il titolo mondiale 2025 fosse una questione interna tra Lando Norris e Oscar Piastri, il campione del mondo in carica Max Verstappen ha deciso di rimescolare le carte.

Il pilota della Red Bull, grazie a una seconda parte di stagione impeccabile, è infatti rientrato prepotentemente in gioco, riducendo a soli 36 punti il divario dal leader del campionato. Un recupero costruito con tre vittorie e un successo nella Sprint del Texas, che hanno permesso all’olandese di riaccendere le speranze iridate a cinque gare dalla fine. E proprio il prossimo appuntamento in Brasile, dove si disputerà un’altra gara Sprint, rappresenta una nuova occasione per limare ulteriormente il margine dalla coppia McLaren.

Herbert: “Sarebbe folle escludere Verstappen”

E proprio in tal senso, l’ex pilota britannico Johnny Herbert ha messo in guardia il team di Woking e i suoi due alfieri in un’intervista concessa ad Adventure Gamers: “Sarebbe da pazzi pensare che Verstappen sia fuori dalla corsa al titolo. Lando, Oscar e tutta la McLaren sanno benissimo che Max può sempre fare la differenza. Quando credi che sia fuori dai giochi, lui e la Red Bull riescono sempre a sorprenderti.” Herbert ha poi aggiunto come il quattro volte campione abbia dimostrato ancora una volta la propria tenacia: “Da dopo la pausa estiva ha ritrovato una forma straordinaria ed è tornato competitivo ovunque. Non credo che la McLaren commetterà l’errore di sottovalutarlo. Max ha quella capacità di tirare fuori qualcosa in più nei momenti chiave.”

Il finale di stagione si accende

Con sei gare e due Sprint ancora da disputare, la sfida per il titolo mondiale si preannuncia più aperta che mai. La McLaren, finora protagonista di un’annata dominante, dovrà gestire non solo la rivalità interna tra Norris e Piastri, ma anche l’avanzata inesorabile di Verstappen, deciso a difendere fino all’ultimo il suo regno in Formula 1.