F1 | Hamilton svela un retroscena: “Ho corso per un anno con un infortunio”

Lewis Hamilton ha rivelato solo adesso un importante retroscena che potrebbe spiegare le difficoltà incontrate durante la sua prima stagione al volante della Ferrari. Il sette volte campione del mondo ha infatti ammesso di aver convissuto per gran parte dell’annata con le conseguenze di un infortunio riportato prima dell’inizio del campionato. Intervistato da Viaplay dopo il Gran Premio di Spagna, il britannico ha raccontato come un incidente avvenuto nel corso di una sessione di test abbia influenzato le sue prestazioni.

“L’anno scorso ho avuto un brutto incidente qui e mi sono portato dietro quell’infortunio per tutta la stagione. È stato davvero difficile”, ha raccontato il sette volte iridato.

Secondo quanto riportato, l’incidente sarebbe avvenuto durante una sessione TPC (Testing of Previous Cars) sul tracciato di Barcellona-Catalogna, poco prima dell’inizio della sua avventura con la Scuderia di Maranello.

Una rinascita costruita passo dopo passo

Dopo un periodo complicato, Hamilton sembra aver ritrovato competitività grazie a una combinazione di fattori: il recupero della migliore condizione fisica, una maggiore fiducia nella vettura e gli sviluppi tecnici introdotti dalla Ferrari.

Una crescita che non è passata inosservata nemmeno a Carlos Sainz, suo predecessore in rosso. Lo spagnolo ritiene che anche il cambio regolamentare abbia avuto un ruolo importante nel rilancio dell’inglese.

“In Formula 1 non esistono segreti. Tutti i piloti hanno un livello altissimo e stili di guida differenti. La differenza la fa la capacità di adattarsi alle caratteristiche della macchina”.

L’ex ferrarista ha ricordato di aver vissuto una situazione simile durante la propria esperienza a Maranello.

“Mi è successo nel 2022. Era una vettura che non si adattava al mio stile, ma con il tempo sono riuscito ad adattarmi e nelle stagioni successive ho espresso un livello molto alto”.

Sainz: “Il nuovo regolamento ha aiutato Hamilton”

Secondo il pilota spagnolo, il ritorno ai vertici di Hamilton sarebbe strettamente legato alle caratteristiche delle nuove monoposto.

“Quando trovi una macchina che si adatta al tuo stile ti senti imbattibile. È uno sport molto più complesso di quanto possa sembrare dall’esterno. Lewis merita il credito per essere riuscito a ribaltare la situazione, ma il cambio regolamentare ha certamente giocato a suo favore”.

Anche Piero Ferrari ha espresso una valutazione simile, sottolineando come le nuove vetture sembrino sposarsi meglio con le caratteristiche di guida del campione britannico.

“Non mi sorprende la sua rinascita. Era evidente che le monoposto a effetto suolo non fossero particolarmente adatte a lui e, inoltre, non siamo stati in grado di mettere a disposizione sua e di Leclerc una vettura sufficientemente competitiva”

Il ruolo chiave di Vasseur

Hamilton ha poi voluto riconoscere pubblicamente il lavoro svolto dal team principal Frederic Vasseur, figura che considera fondamentale nel processo di crescita vissuto insieme alla squadra.

“Per lui l’anno scorso non è stato semplice. Io sono una persona che dice sempre ciò che pensa e che insiste quando ritiene necessario cambiare qualcosa”

Una pressione che, secondo Hamilton, non è sempre stata facile da gestire per il manager francese.

“Capisco che stare dall’altra parte non sia semplice, soprattutto quando si deve guidare un’organizzazione così grande e lavorare all’interno di una cultura consolidata”.

Nonostante ciò, il rapporto tra i due non si sarebbe mai incrinato:

“Fred ha sempre creduto in me. È stato un amico, un alleato e mi ha sempre sostenuto. Ho insistito molto per ottenere alcuni cambiamenti e lui è stato la persona che ha reso possibile tutto questo”.