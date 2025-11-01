Formula 1Ferrari

F1 | Hamilton sull’adattamento in Ferrari: “Solo quando fai parte di una squadra puoi davvero capirne il funzionamento”

"Quando sono arrivato in questo team mi sono trovato di fronte a uno scenario ancora una volta diverso", ha sottolineato l'inglese

di Piero Ladisa1 Novembre, 2025
F1 | Hamilton sull'adattamento in Ferrari: "Solo quando fai parte di una squadra puoi davvero capirne il funzionamento"

Quella di Lewis Hamilton si sta rivelando una difficile stagione d’esordio con la Ferrari. L’inglese, che ha concluso il lungo e vincente percorso professionale in Mercedes decidendo di sposare il progetto tecnico del Cavallino, intervistato da Ferrari Magazine ha discusso del periodo di adattamento in una nuova realtà come quella di Maranello rispetto al precedente periodo passato con la squadra della Stella.

Finora Hamilton ha marcato 146 punti, che attualmente lo pongono al sesto posto nella classifica generale, ottenendo come migliore piazzamento in gara il quarto posto in quattro occasioni (Imola, Red Bull Ring, Silverstone, Austin). Mentre per quel che riguarda la Sprint Race il sette volte campione del mondo ha trionfato nell’appuntamento di Shanghai.

“Non sono in molti ad averla, questa conoscenza – ha dichiarato Hamilton, discutendo di come funzioni la Formula 1 – Solo quando fai parte di una squadra puoi davvero capirne il funzionamento, e lo stesso vale per la Formula Uno. Non puoi sapere come funziona realmente la macchina altrimenti”.

Hamilton, proseguendo nella propria analisi, ha detto: “È una vita che sono nella F1, ma quando sono arrivato in questo team mi sono trovato di fronte a uno scenario ancora una volta diverso. Per questo non biasimo le persone che non sanno cosa significa. L’unica cosa che posso fare è continuare a concentrarmi sulle cose che posso controllare. Ovvero, come mi preparo e come lavoro col team, come mi presento qui ogni giorno e mantengo un atteggiamento positivo”.

