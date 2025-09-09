F1 | Gran Premio dell’Azerbaijan 2025: Anteprima e Orari TV

Orari F1 GP Baku – Dopo una settimana di pausa, la Formula 1 torna in azione sul caratteristico tracciato di Baku per il Gran Premio d’Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Oscar Piastri guida la classifica piloti con un vantaggio di 31 punti sul suo compagno di squadra, Lando Norris mentre Max Verstappen resta saldo in terza posizione. George Russell segue quarto, davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, separati da 46 punti.

Gran Premio dell’Azerbaijan: orari e diretta TV

Si parte venerdì 19 settembre con le Prove Libere 1 alle 10:30, seguite nel primo pomeriggio dalle Prove Libere 2, in programma alle 14:00. Sabato 20 settembre si torna in pista alle 10:30 con le Prove Libere 3, seguite dalle Qualifiche alle 14:00. Domenica 21 settembre, si spegneranno i semafori che daranno il via al Gran Premio d’Azerbaijan. La diretta esclusiva sarà trasmessa su Sky Sport F1 (canale 207), mentre la differita sarà trasmessa su TV8 (orari da confermare).

Gran Premio d’Azerbaijan: Informazioni sul circuito

Costruzione: il tracciato di Baku è stato presentato nell’ormai lontano 2014 da Bernie Ecclestone e dal Ministro della gioventù e dello sport dell’Azerbaijan. Progettato dal fedele architetto Hermann Tilke, questo circuito si prefigge l’obiettivo di diventare in breve tempo un appuntamento fisso del Mondiale, unico per caratteristiche e spettacolarità. In lunghezza è la seconda pista più lunga del calendario, alle spalle di Spa Francorchamps, e vanta un rettilineo di ben 2,2 km, il doppio del rettifilo principale di Monza, preceduto oltretutto da un settore con curve molto veloci, da cui si esce già ad altissima velocità. Tuttavia il primo e il secondo settore sono formati da otto curve a gomito e una carreggiata stretta, caratteristica molto pericolosa e tipica dei tracciati cittadini. Con le nuove monoposto più larghe di 20 cm, già nel 2017 la sfida si era rivelata ancora più impegnativa, non solo per destreggiarsi tra le mura millenarie della città vecchia, ma anche per trovare il miglior assetto possibile che garantisca velocità e massima capacità di carico.

Distanza a giro: 6,003 km

Numero di curve: 20, dodici a sinistra e otto a destra

Senso di marcia: antiorario

Freni:

Categoria di circuito: Light Medium Hard Numero di frenate: 11 Tempo speso in frenata: 19% del giro Energia dissipata in frenata durante il Gp: 139 kWh Carico totale sul pedale del freno durante il Gp: 58 tonnellate Frenata più impegnativa: curva 3

Caratteristiche del circuito

Il punto più importante del circuito di Baku è sicuramente il lungo rettilineo di partenza; 2,2 km che metteranno a dura prova le Power Unit. In questa pista, non sono ammessi errori in quanto è piuttosto stretta e quest’anno per i piloti sarà ancora più complicato, date le dimensioni maggiori delle monoposto. Indubbiamente, la zona più suggestiva del circuito è quella vicina alle fortificazioni, vale a dire tra le curve 8 e 12. Fondamentale per i team sarà quindi trovare il giusto setup aerodinamico per il rettilineo e successivamente per i tratti guidati della pista.

Dati Tecnici:

Carico aerodinamico: Basso Medio Alto Apertura del gas: 56% del giro Consumo di carburante al giro: 2,1 kg Velocità massima: 378 Km/h Possibilità di Safety Car: 80% Tempo di percorrenza della pit lane con sosta: circa 22 secondi Possibilità di sorpasso: Facile Medio Difficile Vincitori dalla Pole Position: 1 su 2 edizioni in questo tracciato Peggior posizione di partenza per un vincitore: decimo (Daniel Ricciardo 2017)

Albo d’oro

2016 N Rosberg – Mercedes 2017 D Ricciardo – Red Bull Racing 2018 L Hamilton – Mercedes 2019 V Bottas – Mercedes 2023 S Perez – Red Bull Racing 2024 O Piastri – McLaren