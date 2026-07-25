DIRETTA F1 | GP Ungheria 2026: Live Qualifiche
Aggiornamenti in tempo reale dall'Hungaroring
Diretta F1 – Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il circuito dell’Hungaroring dove, a partire dalle 16:00, si disputeranno le Qualifiche del Gran Premio d’Ungheria. Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della sessione!
GP Ungheria 2026: Diretta Qualifiche dalle 16:00
16:41 Piloti esclusi dal Q3: Alonso, Bearman, Sainz, Albon, Stroll, Bottas e Perez
16:40 BANDIERA A SCACCHI! Norris primo in 1:17.456 davanti a Leclerc. Hamilton terzo
16:38 Hadjar al comando con 1:17.872, gomma soft
16:32 Antonelli primo in 1:18.178 con soft, Hamilton primo in 1:17.931 con soft, due decimi di vantaggio
16:31 Verstappen primo in 1:18.249 con soft. Leclerc secondo a 7 decimi. Norris secondo a tre decimi
16:28 Alonso primo in 1:20.696 con soft
16:26 SEMAFORO VERDE! Parte il Q2
16:20 BANDIERA A SCACCHI! Piloti esclusi dal Q2: Bearman, Sainz, Albon, Stroll, Bottas e Perez
16:17 Antonelli in seconda posizione a quasi tre decimi. Russell sesto. Sedicesimo Sainz, Leclerc sale ottavo
16:12 TOP 10: Norris S, Verstappen S, Antonelli S, Hamilton M, Hadjar S, Piastri S, Russell S, Lawson S, Leclerc M e Lindblad S
16:11 Alonso in dodicesima posizione, Stroll sedicesimo. Al momento, entrambe le Aston Martin sono qualificate per il Q2
16:10 Quinto tempo per Piastri, Norris al comando con 1:18.277 con soft
16:09 Verstappen al comando con 1:18.656 con soft, Antonelli secondo a 70 millesimi con soft
16:07 Cancellato il tempo a Leclerc per track limits
16:06 Hamilton primo in 1:18.730 con media, davanti a Leclerc. Si lancia Antonelli con soft
16:03 Alonso primo con 1:20.665 con soft davanti a Stroll
16:00 SEMAFORO VERDE! Parte il Q1
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