F1 GP Ungheria | Ferrari, Leclerc: “Non avevo il passo di Lewis, ho provato a tirare fuori il massimo”

Charles Leclerc ha chiuso al terzo posto le qualifiche del Gran Premio d’Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1 e ultimo weekend prima della tradizionale pausa estiva. Sul tracciato dell’Hungaroring il monegasco ha dovuto cedere il passo alla McLaren del poleman, pagando oltre due decimi, e campione del mondo in carica Lando Norris e al compagno di squadra Lewis Hamilton. Il britannico, però, resta in attesa del verdetto dei commissari sportivi per una presunta situazione di impeding nei confronti della McLaren numero 81 di Norris durante le fasi finali della sessione.

Per Leclerc, dunque, una discreta qualifica ma non sufficiente per inserirsi nella lotta per la pole position. Il ferrarista ha riconosciuto di aver estratto tutto il potenziale a disposizione della sua SF-26, pur ammettendo di non essere riuscito a trovare lo stesso feeling mostrato da Hamilton, battuto soltanto per dodici millesimi da Norris nella sfida per la partenza al palo.

Analizzando la propria prestazione davanti ai microfoni, il pilota del Cavallino ha spiegato come le condizioni della pista abbiano inciso sul comportamento della vettura, complicando il lavoro di messa a punto nel corso della giornata.

“Oggi ci sono stati cambiamenti di vento e non sono riuscito ad anticipare come avrebbe reagito la vettura con l’assetto che avevamo scelto – ha dichiarato Leclerc – L’avevo percepito già da questa mattina, poi le qualifiche sono state un po’ confusionarie per noi, a dire il vero. Abbiamo avuto anche un po’ di sfortuna nel primo tentativo dell’ultima parte della sessione e poi abbiamo cercato di rincorrere”.

Il monegasco ha poi riconosciuto come il compagno di squadra abbia avuto qualcosa in più nel corso della sessione decisiva, senza però nascondere la soddisfazione per aver massimizzato il risultato a sua disposizione.

“Il passo, però, non era al livello di quello di Lewis. Ho provato a tirare fuori il massimo da quello che avevo oggi e credo di esserci riuscito”, ha concluso il monegasco.

Il terzo tempo resta comunque un punto di partenza incoraggiante per la Ferrari in vista della gara di domenica. Se Hamilton dovesse essere penalizzato al termine dell’investigazione, Leclerc guadagnerebbe una posizione sulla griglia e scatterebbe dalla prima fila accanto a Norris anche se la Rossa perderebbe la possibilità di lottare con due punte lì davanti fin dal via. In caso contrario, il monegasco sarà chiamato a costruire la propria corsa dalla seconda fila, con l’obiettivo di sfruttare la competitività della SF-26 per inserirsi nella lotta per il podio e, se le circostanze lo permetteranno, provare a contendere la vittoria alle McLaren.