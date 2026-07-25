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F1 | GP Ungheria: A Norris il terzo turno di libere, Hamilton secondo

Terzo tempo per Antonelli davanti a Leclerc

di Jessica Cortellazzi25 Luglio, 2026
F1 | GP Ungheria: A Norris il terzo turno di libere, Hamilton secondo

Risultati F1 Ungheria – È di Lando Norris il miglior tempo nella terza e ultima sessione di Prove Libere del Gran Premio dell’Ungheria. Il pilota della McLaren, con il crono di 1:17.939, ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton e la Mercedes di Kimi Antonelli.

Charles Leclerc segue con il quarto tempo davanti alla McLaren di Oscar Piastri e alla Mercedes di George Russell. Max Verstappen ha ottenuto il settimo tempo, davanti al compagno di squadra, Isack Hadjar.

Chiudono la TOP 10 dei tempi, la Racing Bulls di Liam Lawson e l’Audi di Nico Hulkenberg.

Gran Premio dell’Ungheria: Risultati FP3

fp3 ungheria

Gran Premio d’Ungheria: curiosità e orari

Dopo il Gran Premio del Belgio, la Formula 1 si prepara ad affrontare l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva con il GP d’Ungheria, in programma all’Hungaroring, alle porte di Budapest. Il weekend seguirà il format tradizionale: venerdì 24 luglio si disputeranno le prime due sessioni di prove libere (ore 13:30 e 17:00), sabato 25 luglio spazio alla terza sessione di libere (12:30) e alle qualifiche (16:00), mentre la gara scatterà domenica 26 luglio alle 15:00. Il tracciato ungherese, lungo 4,381 km e composto da 14 curve, è uno dei circuiti più tecnici e tortuosi del calendario, tanto da essere spesso paragonato a un “kartodromo” per la successione di curve lente e medio-lente che lasciano poco spazio ai rettilinei. Dal suo debutto in Formula 1 nel 1986, è diventato una presenza fissa del Mondiale e ha spesso regalato gare ricche di colpi di scena. Tra le curiosità più significative spiccano le prime vittorie in carriera di piloti come Fernando Alonso, Jenson Button, Esteban Ocon e Oscar Piastri, mentre il record di successi appartiene a Lewis Hamilton con otto affermazioni.

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Gran Premio d'Ungheria

Venerdi 24 luglio

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)13:30 - 14:30
Libere 2 (Sky Sport F1 HD)17:30 - 18:30

Sabato 25 luglio

Libere 3 (Sky Sport F1 HD)12:30 - 13:30
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)16:00 -17:00

Domenica 26 luglio

Gara (Sky Sport F1 HD)15:00
4.381 Km | 70 giri

Foto F1

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