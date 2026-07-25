DIRETTA F1 | GP Ungheria 2026: Live Prove Libere 3
Aggiornamenti in tempo reale dall'Hungaroring
di Jessica Cortellazzi25 Luglio, 2026
Diretta F1 – Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito dell’Hungaroring dove, a partire dalle 12:30, si disputerà il terzo turno di Prove Libere del Gran Premio d’Ungheria. Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della sessione!
GP Ungheria 2026: Diretta FP3 dalle 12:30
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