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DIRETTA F1 | GP Ungheria 2026: Live Prove Libere 3

Aggiornamenti in tempo reale dall'Hungaroring

di Jessica Cortellazzi25 Luglio, 2026
DIRETTA F1 | GP Ungheria 2026: Live Prove Libere 3

Diretta F1 – Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito dell’Hungaroring dove, a partire dalle 12:30, si disputerà il terzo turno di Prove Libere del Gran Premio d’Ungheria. Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della sessione!

GP Ungheria 2026: Diretta FP3 dalle 12:30

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Gran Premio d'Ungheria

Venerdi 24 luglio

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)13:30 - 14:30
Libere 2 (Sky Sport F1 HD)17:30 - 18:30

Sabato 25 luglio

Libere 3 (Sky Sport F1 HD)12:30 - 13:30
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)16:00 -17:00

Domenica 26 luglio

Gara (Sky Sport F1 HD)15:00
4.381 Km | 70 giri

Foto F1

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