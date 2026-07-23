Formula 1In Evidenza

F1 | GP Ungheria 2026: Live Conferenza Stampa

Le dichiarazioni dei piloti presenti alla press del giovedì

di Jessica Cortellazzi23 Luglio, 2026
F1 | GP Ungheria 2026: Live Conferenza Stampa

Diretta Conferenza Stampa F1 – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito dell’Hungaroring dove, a partire dalle 14:30, si disputerà la Conferenza Stampa del Gran Premio dell’Ungheria. Nella prima parte, saranno presenti: Franco Colapinto, Fernando Alonso e Carlos Sainz; nella seconda parte, spazio a: Oliver Bearman, Oscar Piastri e Isack Hadjar.

Diretta Conferenza Stampa GP Ungheria dalle 14:30

 

15:02 Rieccoci collegati!

14:54 A tra poco con la seconda parte della Conferenza Stampa!

14:53 Alonso: “Rivivere la vittoria del titolo vorrebbe dire tanto. In macchina hai sempre la sensazione di essere solo, ma quando vinci lo fai con tutto il team e con tutto la nazione che rappresenti e i tifosi”

14:59 Sainz: “Vincere un Mondiale deve essere una sensazione unica, io ho vinto solo alcune gare ma è stato favoloso sentire l’inno Nazionale”

14:46 Alonso: “Non ho bisogno di risposte, ho un quadro chiaro del team, ci vorrà tempo ma ho zero dubbi sul fatto che Adrian produrrà la macchina migliore della griglia prima o poi. Vorrei vedere i primi passi con questo pacchetto. Forse le prossime gare ci daranno una sensazione ma io sono rilassato e sto pensando a quello che faranno in futuro, mi sento veloce ma devo godermi il lavoro che faccio”

14:43 Sainz: “Non era nei miei piani avere così pochi punti in classifica. Nel 2025 i risultati sono migliori di quanto mi potessi aspettare, la macchina era ottima. Alla vigilia del 2026 mi aspettavo di sviluppare la 2025 con il nuovo regolamento che poteva farci fare un passo in avanti. Ma è successo esattamente il contrario. Stagione negativa finora e dobbiamo capire il perchè”

14:41 Alonso: “In passato, a volte, abbiamo avuto opinioni diverse sui weekend di gara. A volte in fabbrica controllando i dati, scoprivamo anomalie a livello aerodinamico che puntavano a due direzioni diverse. La F1 è uno sport molto dinamico, sono tanti aspetti che possono condizionare il bilanciamento della vettura. Adrian ha la migliore esperienza al mondo e penso che siamo sulla direzione giusta”

14:33 Alonso: “Non penso che cambi nulla nel nostro approccio anche con gli aggiornamenti. Siamo qui per lottare per dei campionati e non sarà mai così, siamo nel processo di comprensione del regolamento. Credo che nelle ultime gare i team abbiano optato per strategie diverse. Cercheremo di recuperare tutto in una volta ma non cambierà la nostra posizione alla domenica. Sono fiducioso e fiero del lavoro svolto dal team. Non penso troppo ai numeri”

14:30 Inizia la Conferenza Stampa! 

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in In Evidenza

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ti potrebbe interessare

Ultime news F1

Altre notizie in primo piano

Gran Premio d'Ungheria

Venerdi 24 luglio

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)13:30 - 14:30
Libere 2 (Sky Sport F1 HD)17:30 - 18:30

Sabato 25 luglio

Libere 3 (Sky Sport F1 HD)12:30 - 13:30
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)16:00 -17:00

Domenica 26 luglio

Gara (Sky Sport F1 HD)15:00
4.381 Km | 70 giri

Foto F1

https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP BELGIO/mini/8554137 HiReshttps://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP BELGIO/mini/8556171 HiReshttps://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP BELGIO/mini/8566143 HiReshttps://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP BELGIO/mini/8556774 HiReshttps://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP BELGIO/mini/8555721 HiReshttps://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP BELGIO/mini/8556549 HiReshttps://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP BELGIO/mini/8554524 HiReshttps://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP BELGIO/mini/8557098 HiReshttps://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP BELGIO/mini/8551680 HiRes