F1 | GP Stati Uniti 2024: Live Qualifiche Sprint [TEMPI E FOTO]

F1 GP Stati Uniti – Si accende la sfida al Circuit of the Americas per la prima sessione ufficiale del prossimo Gran Premio degli Stati Uniti, 19° prova del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo le buone prestazioni mostrate nelle libere di questa sera, Charles Leclerc e Carlos Sainz proveranno a confermarsi nella mini-qualifica che stabilirà l’ordine di partenza della Sprint di domani. Pronti a giocare un ruolo di vertice anche la Red Bull, apparsa veloce e competitiva specialmente con Max Verstappen, e le Mclaren di Oscar Piastri e Lando Norris, nascoste e focalizzate sul passo gara nei 60 minuti di attività “libere” del week-end. Diretta testuale in basso a partire dalle ore 23.20.

GP STATI UNITI, SEGUI CON NOI LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE SPRINT