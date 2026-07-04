F1 | GP Silverstone: Antonelli in Pole, ruggito di Leclerc

Risultati Qualifiche Silverstone – Kimi Antonelli ha conquistato la Pole Position del Gran Premio di Silverstone, confermando l’ottimo feeling con il circuito inglese che lo ha visto vincitore oggi della Sprint Race. Il pilota della Mercedes ha registrato il suo miglior tempo in 1:28.111. Charles Leclerc si è riscattato dopo un inizio di weekend difficile, chiudendo la prima fila con il secondo tempo. Bene anche Lewis Hamilton che apre la seconda fila al fianco della Mercedes di George Russell (a quasi quattro decimi dal compagno di squadra).

Isack Hadjar piazza la sua Red Bull in quinta posizione, davanti alla McLaren del campione del mondo in carica, Lando Norris. Solo settimo Max Verstappen davanti alla McLaren di Oscar Piastri. A chiudere la Top 10 dei tempi, troviamo le costanti Racing Bulls di Arvid Lindblad e Liam Lawson.

Domani alle 16:00 si spegneranno i semafori che daranno il via al Gran Premio di Silverstone.

Gran Premio di Silverstone: Orari e Curiosità

La Formula 1 torna protagonista questo fine settimana sullo storico circuito di Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna 2026, nono appuntamento del Campionato del Mondo e una delle gare più iconiche della stagione. Il tracciato britannico, considerato la culla della Formula 1, ospiterà un intenso weekend con format Sprint, che concentrerà l’azione in tre giorni ricchi di spettacolo. Il momento più atteso arriverà domenica 5 luglio alle ore 16:00, quando si spegneranno i semafori per la gara sulla distanza di 52 giri. Silverstone, con le sue leggendarie curve ad alta velocità come Copse, Maggots e Becketts, rappresenta una delle sfide più impegnative del calendario, mettendo alla prova piloti e monoposto sia dal punto di vista aerodinamico sia sotto il profilo della gestione degli pneumatici. Grande attenzione sarà rivolta alla Ferrari, chiamata a confermare i segnali di crescita delle ultime uscite, mentre McLaren, Mercedes e Red Bull cercheranno di imporsi su una pista che storicamente ha regalato gare ricche di sorpassi, strategie e colpi di scena. L’intero weekend sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 e NOW, con Qualifiche Sprint, Sprint Race e Qualifiche visibili in diretta anche su TV8, mentre il Gran Premio della domenica sarà trasmesso in differita sul canale in chiaro.

La classifica Mondiale dopo il GP d’Austria

Kimi Antonelli comanda la classifica Mondiale con 179 punti davanti a George Russell (136). Lewis Hamilton occupa la terza posizione con un distacco di 47 punti. Lando Norris occupa la quarta piazza con due punti di vantaggio su Charles Leclerc (83 pt). Sesto Oscar Piastri con 82 punti, seguito da Max Verstappen (76 pt) e Isack Hadjar (42 pt). Pierre Gasly (41 pt) è nono con Liam Lawson (31 pt) a chiudere la Top 10.

La classifica Costruttori dopo il GP d’Austria

Mercedes con 315 punti occupa la prima posizione con un vantaggio di 100 punti sulla Ferrari. McLaren occupa la terza posizione con 167 punti, seguita dalla Red Bull a quota 118. Alpine chiude la Top 5 con un bottino di 57 punti.