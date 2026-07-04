F1 GP Silverstone | Antonelli firma la pole: “Ultimo giro molto pulito, mi è riuscito tutto bene”

Il sabato di Silverstone si è aperto e si è chiuso nel segno di Andrea Kimi Antonelli. Dopo il successo conquistato nella Sprint Race del mattino, dove ha avuto la meglio sulla Ferrari dell’idolo di casa Lewis Hamilton, il giovane talento italiano ha confermato il suo straordinario stato di forma centrando anche la pole position al termine di qualifiche praticamente impeccabili.

Una pole costruita con autorità dal leader del Mondiale, capace di tirare fuori il meglio proprio nel momento decisivo. Nell’ultimo tentativo Antonelli ha infatti abbassato di vari decimi il riferimento fatto segnare in precedenza, firmando un giro che gli ha permesso di prendersi la prima casella della griglia.

“Ero un po’ stressato, non mi piace uscire per primo nell’ultimo tentativo – ha raccontato al termine della sessione – L’ultimo giro è stato molto pulito, mi è riuscito tutto bene. Sono riuscito a mettere insieme ogni settore, anche se è stato complicato per via del vento, con raffiche imprevedibili. Però siamo riusciti a costruire il nostro ritmo nel corso delle qualifiche e conquistare la pole è davvero molto soddisfacente”.

Al suo fianco scatterà la Ferrari di Charles Leclerc, tornato competitivo sul giro secco e bravo a precedere il compagno di squadra Hamilton. Una prima fila che promette spettacolo in vista della gara, soprattutto dopo il duello andato in scena nella Sprint, quando Antonelli era riuscito a piegare la resistenza del sette volte campione del mondo.

Il pilota italiano ha poi spiegato che il salto di qualità tra la Sprint e le qualifiche non è stato frutto di grandi cambiamenti sulla vettura: “In realtà non abbiamo cambiato nulla a livello di assetto. Abbiamo lavorato un po’ sul differenziale, sui freni e sullo stile di guida. Siamo riusciti ad aggirare i problemi e a trovare un buon bilanciamento che mi ha permesso di migliorare progressivamente nel corso delle qualifiche”.

Guardando alla gara di domenica, Antonelli sa che difendere la pole non sarà semplice, anche perché alle sue spalle scatteranno entrambe le Ferrari.

“Non sarà semplice, perché avrò le due Ferrari alle mie spalle e sicuramente collaboreranno. Il loro passo è buono, ma anche il nostro lo è stato nella Sprint Race. Speriamo di riuscire a mantenerlo anche domani e di disputare una bella gara”, ha concluso Kimi.