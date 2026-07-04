DIRETTA F1 | GP Silverstone: Live Qualifiche
Aggiornamenti in tempo reale dal circuito di Silverstone
di Jessica Cortellazzi4 Luglio, 2026
Diretta F1 Silverstone – Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il circuito di Silverstone dove, alle 17:00, si disputeranno le Qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna. Seguiteci per non perdervi i momenti più importanti della sessione!
GP Gran Bretagna: Diretta Qualifiche dalle 17
17:17 Salto in avanti di Hadjar che passa al comando con 1:29.276 con soft. Colapinto fuori alla curva 13
17:09 TOP 10 (tutti con soft): Leclerc, Hamilton, Antonelli, Norris, Verstappen, Hadjar, Piastri, Gasly, Bearman e Colapinto
17:08 Russell in barriera! Bandiera gialla. Prova a spostarsi verso la pista e ci riesce
17:05 Leclerc al comando con 1:29.534 davanti a Hamilton, entrambi con gomma soft
17:00 SEMAFORO VERDE! Parte il Q1
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