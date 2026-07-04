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DIRETTA F1 | GP Silverstone: Live Qualifiche

Aggiornamenti in tempo reale dal circuito di Silverstone

di Jessica Cortellazzi4 Luglio, 2026
DIRETTA F1 | GP Silverstone: Live Qualifiche

Diretta F1 Silverstone – Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il circuito di Silverstone dove, alle 17:00, si disputeranno le Qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna. Seguiteci per non perdervi i momenti più importanti della sessione!

GP Gran Bretagna: Diretta Qualifiche dalle 17

17:17 Salto in avanti di Hadjar che passa al comando con 1:29.276 con soft. Colapinto fuori alla curva 13

17:09 TOP 10 (tutti con soft): Leclerc, Hamilton, Antonelli, Norris, Verstappen, Hadjar, Piastri, Gasly, Bearman e Colapinto

17:08 Russell in barriera! Bandiera gialla. Prova a spostarsi verso la pista e ci riesce

17:05 Leclerc al comando con 1:29.534 davanti a Hamilton, entrambi con gomma soft

17:00 SEMAFORO VERDE! Parte il Q1

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Gran Premio di Silverstone

Venerdi 3 luglio

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)13:30 - 14:30
Qualifiche Sprint (Sky Sport F1 HD)17:30 - 18:14

Sabato 4 luglio

Gara Sprint (Sky Sport F1 HD)13:00 - 14:00
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)17:00 - 18:00

Domenica 5 luglio

Gara (Sky Sport F1 HD)16:00
5.891 Km | 52 giri

Foto F1

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