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DIRETTA F1 | GP Silverstone: Live Sprint Race [TEMPI E FOTO]

Aggiornamenti in tempo reale da Silverstone

di Jessica Cortellazzi4 Luglio, 2026
DIRETTA F1 | GP Silverstone: Live Sprint Race [TEMPI E FOTO]

Diretta F1 Silverstone – Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Silverstone dove, alle 13:00, scatterà la Sprint Race del Gran Premio di Gran Bretagna. Seguiteci per non perdervi i momenti più importanti della gara!

GP Gran Bretagna: Diretta Sprint Race dalle 13

13:48 Grazie per averci seguito! Appuntamento alle 17 con le Qualifiche!

F1 | GP Silverstone: Antonelli fa sua la Sprint Race, Hamilton secondo

GIRO 17 – ULTIMO GIRO! Kimi Antonelli vince la Sprint Race del Gran Premio di Silverstone! Sul podio Lewis Hamilton e Lando Norris. Quarto Russell, a seguire: Leclerc, Verstappen, Piastri, Lawson, Hadjar e Lindblad

GIRO 16 – 2.2 il vantaggio di Antonelli

GIRO 15 – Russell a 1.4 da Norris

GIRO 14 – Il vantaggio di Antonelli è di 1.7 su Hamilton. Norris a sei secondi da Hamilton

GIRO 13 – 1 secondo di vantaggio per Antonelli su Hamilton. Leclerc a sei decimi da Russell

GIRO 11 – Hamilton a 9 decimi da Antonelli

GIRO 10 – 1.3 il vantaggio di Antonelli su Hamilton. Leclerc si avvicina a Verstappen e poco dopo arriva il sorpasso per la quinta piazza

GIRO 9 – 1 secondo il vantaggio di Antonelli. Penalità di 10 secondi a Perez per il contatto su Alonso. Russell sorpassa Verstappen e sale quarto

GIRO 8 – Antonelli ci prova su Hamilton. Leclerc a due secondi da Russell. Antonelli sorpassa Hamilton e passa al comando

GIRO 7 – Giro veloce di Hamilton ma Antonelli è vicino, 4 decimi

GIRO 6 – Otto decimi separano Hamilton e Antonelli

GIRO 5 – TOP 10 (tutti con media): Hamilton, Antonelli, Norris, Verstappen, Russell, Leclerc, Piastri, Lawson, Lindblad e Gasly

GIRO 4 – Antonelli si avvicina a Hamilton, otto decimi. Leclerc a 8 secondi

GIRO 3 – Norris sorpassa Russell e sale terzo. Si avvicina Verstappen che poco dopo sorpassa Russell e sale quarto. Nove decimi il vantaggio di Hamilton su Antonelli

GIRO 2 – Antonelli torna secondo. TOP 10: Hamilton, Antonelli, Russell, Norris, Verstappen, Leclerc, Piastri, Gasly, Lawson e Lindblad

GIRO 1 – PARTENZA E VIA! Ottimo start di Hamilton che resta al comando davanti ad Antonelli. Brutta partenza di Leclerc mentre ottima quella delle McLaren. Norris sorpassa Antonelli e sale in seconda posizione

13:03 I piloti arrivano sulla griglia di partenza

13:00 Parte il giro di formazione! Tutti con media, ad eccezione di: Lawson, Bottas, Stroll e Alonso che montano soft. Sono 17 i giri da completare

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Gran Premio di Silverstone

Venerdi 3 luglio

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)13:30 - 14:30
Qualifiche Sprint (Sky Sport F1 HD)17:30 - 18:14

Sabato 4 luglio

Gara Sprint (Sky Sport F1 HD)13:00 - 14:00
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)17:00 - 18:00

Domenica 5 luglio

Gara (Sky Sport F1 HD)16:00
5.891 Km | 52 giri

Foto F1

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