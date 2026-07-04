DIRETTA F1 | GP Silverstone: Live Sprint Race [TEMPI E FOTO]
Aggiornamenti in tempo reale da Silverstone
Diretta F1 Silverstone – Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Silverstone dove, alle 13:00, scatterà la Sprint Race del Gran Premio di Gran Bretagna. Seguiteci per non perdervi i momenti più importanti della gara!
GP Gran Bretagna: Diretta Sprint Race dalle 13
13:48 Grazie per averci seguito! Appuntamento alle 17 con le Qualifiche!
F1 | GP Silverstone: Antonelli fa sua la Sprint Race, Hamilton secondo
GIRO 17 – ULTIMO GIRO! Kimi Antonelli vince la Sprint Race del Gran Premio di Silverstone! Sul podio Lewis Hamilton e Lando Norris. Quarto Russell, a seguire: Leclerc, Verstappen, Piastri, Lawson, Hadjar e Lindblad
GIRO 16 – 2.2 il vantaggio di Antonelli
GIRO 15 – Russell a 1.4 da Norris
GIRO 14 – Il vantaggio di Antonelli è di 1.7 su Hamilton. Norris a sei secondi da Hamilton
GIRO 13 – 1 secondo di vantaggio per Antonelli su Hamilton. Leclerc a sei decimi da Russell
GIRO 11 – Hamilton a 9 decimi da Antonelli
GIRO 10 – 1.3 il vantaggio di Antonelli su Hamilton. Leclerc si avvicina a Verstappen e poco dopo arriva il sorpasso per la quinta piazza
GIRO 9 – 1 secondo il vantaggio di Antonelli. Penalità di 10 secondi a Perez per il contatto su Alonso. Russell sorpassa Verstappen e sale quarto
GIRO 8 – Antonelli ci prova su Hamilton. Leclerc a due secondi da Russell. Antonelli sorpassa Hamilton e passa al comando
GIRO 7 – Giro veloce di Hamilton ma Antonelli è vicino, 4 decimi
GIRO 6 – Otto decimi separano Hamilton e Antonelli
GIRO 5 – TOP 10 (tutti con media): Hamilton, Antonelli, Norris, Verstappen, Russell, Leclerc, Piastri, Lawson, Lindblad e Gasly
GIRO 4 – Antonelli si avvicina a Hamilton, otto decimi. Leclerc a 8 secondi
GIRO 3 – Norris sorpassa Russell e sale terzo. Si avvicina Verstappen che poco dopo sorpassa Russell e sale quarto. Nove decimi il vantaggio di Hamilton su Antonelli
GIRO 2 – Antonelli torna secondo. TOP 10: Hamilton, Antonelli, Russell, Norris, Verstappen, Leclerc, Piastri, Gasly, Lawson e Lindblad
GIRO 1 – PARTENZA E VIA! Ottimo start di Hamilton che resta al comando davanti ad Antonelli. Brutta partenza di Leclerc mentre ottima quella delle McLaren. Norris sorpassa Antonelli e sale in seconda posizione
13:03 I piloti arrivano sulla griglia di partenza
13:00 Parte il giro di formazione! Tutti con media, ad eccezione di: Lawson, Bottas, Stroll e Alonso che montano soft. Sono 17 i giri da completare
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui