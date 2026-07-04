F1 GP Silverstone | Antonelli conquista la sua prima Sprint Race: “Con Hamilton battaglia divertente”

Andrea Kimi Antonelli conquista la Sprint Race di Silverstone. Il giovane talento bolognese, che nella giornata di venerdì aveva mancato la pole position per pochi millesimi, battuto dalla Ferrari di Lewis Hamilton, si è preso la rivincita nella mini gara del sabato conquistando il suo primo successo in una Sprint Race.

Il leader del Mondiale ha sferrato l’attacco decisivo all’ottavo giro, superando il sette volte campione del mondo sul lungo rettilineo dell’Hangar Straight prima di prendere definitivamente il comando della corsa.

Dopo aver completato il sorpasso sul pilota della Ferrari, di cui ha raccolto l’eredità in Mercedes, Antonelli ha imposto un ritmo superiore, gestendo il vantaggio fino alla bandiera a scacchi e precedendo proprio Hamilton. Grazie alla vittoria e al quarto posto conquistato dal compagno di squadra George Russell, il pilota italiano porta a 43 punti il margine di vantaggio sul britannico nella classifica iridata.

“Con Lewis è stata una battaglia divertente, entrambi abbiamo spinto al massimo – ha dichiarato Antonelli al termine della Sprint Race -. Quando sono entrato nell’overtake mode sapevo che sarebbe arrivata l’opportunità. In quel giro ero molto vicino, mi sono accodato per sfruttare il mode e ho aspettato il momento giusto. All’ingresso di Stowe ho usato tutto quello che avevo e sono riuscito a superarlo. Da quel momento in poi ho cercato di imporre il mio ritmo, tenerlo fuori dalla zona DRS e portare la gara fino al traguardo”.

Il pilota della Mercedes ha poi sottolineato l’importanza del lavoro svolto dalla squadra, senza però nascondere la competitività degli avversari.

“Abbiamo un ottimo slancio e stiamo facendo un grande lavoro insieme al team – ha concluso Kimi – Non possiamo però abbassare la guardia, perché Lewis e la Ferrari stanno facendo un lavoro incredibile, così come Red Bull e McLaren, che sono sempre più vicine. Anche George è velocissimo. Dobbiamo continuare ad alzare l’asticella e mantenere questo livello di prestazioni”.