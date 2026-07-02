F1 | GP Gran Bretagna: Live Conferenza Stampa

Diretta Conferenza Stampa F1 Silverstone – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Silverstone dove, a partire dalle 14:30 si disputerà la Conferenza Stampa del Gran Premio di Gran Bretagna. Nella prima parte, saranno presenti: Lance Stroll, Gabriel Bortoleto e Lando Norris; nella seconda parte, la parola passa a: Lewis Hamilton, Valtteri Bottas e Arvid Lindblad.

Gran Premio di Gran Bretagna: Conferenza Stampa dalle 14:30

15:14 La Conferenza Stampa termina qui. Grazie per averci seguito e buona serata!

15:13 Lindblad: “Poter essere qui come pilota è fantastico. Sono ancora un debuttante, devo ancora migliorare e mi sto concentrando su quello”

15:11 Lindblad: “Da parte mia non ho sentito alcuna pressione, mi sto vivendo il sogno”

15:10 Hamilton: “I miei ingegneri mi hanno chiesto come lavoro su questa pista e spero di averli indirizzati nella direzione giusta. Nel GP di casa la velocità arriva anche grazie al sostegno dei fans”

15:08 Bottas: “Il podio qui è epico e sono stato fortunato di poterci salire diverse volte. C’è un bel sostegno e una bella energia. Abbiamo fatto delle modifiche al sistema di raffreddamento dei freni, qui dovremmo essere più tranquilli. È stato frustrante non concludere le ultime tre gare ma il team sta lavorando moltissimo”

15:06 Lindlblad: “Ricordo di essere venuto qui con mio padre quando ero piccolo e mi immaginavo che un giorno avrei corso anche io, 13 anni dopo sono qui. Ho un casco speciale, volevo qualcosa che riflettesse il mio percorso, una sorta di mappa. Nel mio casco ci sono i momenti chiave che mi hanno portato qui. Abbiamo una grande fiducia, il team ha fatto un lavoro fantastico. Spero che la cosa si ripeta questo weekend ma dobbiamo capire il problema dell’erogazione”

15:04 Hamilton: “Ho un legame di 20 anni con questa pista. Fenomenale quando ritorno qui e ho sentito che questo weekend avremo il record di presenze del pubblico. Abbiamo avuto delle grandi prestazioni prima dell’Austria ma in gara abbiamo perso parecchio tempo. Abbiamo una grande macchina, cercheremo di estrarre il massimo finché non potremo colmare il divario. Non è che non abbia fiducia ma qui ci sono rettilinei lunghi. Nella chat dei piloti tutti parlavamo del fatto che ci mancherà potenza e la batteria per gran parte del giro sarà spenta”

15:03 Rieccoci collegati con la seconda parte della conferenza

14:47 A tra poco con la seconda parte della Conferenza Stampa

14:44 Norris: “Ogni anno che trascorro in F1, le cose migliorano sempre, ho sempre più fans. Specialmente quest’anno. Dall’anno scorso ho più sostenitori, vieni notato spesso per strada, la gente sembra essere interessata di più alla tua vita personale rispetto a quello che fai in pista”

14:41 Norris: “Vorrei dare una speranza ai miei fans ma è ovvio che non siamo nella stessa posizione dell’anno scorso per lottare per la vittoria”

14:40 Norris: “Tanti piloti vogliono venire alla McLaren, non so perché parlate solo di Max. Non so quanto ci sia di vero, se ho la possibilità di guidare con altri, la affronto con positività ma non è una cosa che riguarda il presente”

14:37 Bortoleto: “Nelle ultime settimane abbiamo ottenuto il risultato massimo. Non potevamo arrivare più in alto. Stiamo costruendo e progredendo, abbiamo avuto problemi ma ora stiamo facendo dei weekend puliti. L’ultimo aggiornamento è stato discreto, ha reso la macchina più costante, permettendomi di guidarla senza problemi”

14:35 Stroll: “Bello correre qui, la sede del team è dall’altra parte della strada. Avremo un aggiornamento aerodinamico in Ungheria e uno al motore a Zandvoort. Ho provato qualcosa al simulatore, sembra che ci renda più veloci. Speriamo di poter fare un bel passo in avanti”

14:32 Norris: “Fantastico correre qui, adesso che ho vinto il titolo sento meno pressione. Non arriviamo qui con lo stesso ottimismo dell’anno scorso ma puntiamo al podio”

14:30 Inizia la conferenza stampa!