F1 GP Cina | Hamilton in pole nella Sprint: per Ivan Capelli, la Ferrari lancia un segnale dopo Melbourne [VIDEO]

F1 GP Cina – La pole conquistata da Lewis Hamilton nella Sprint del Gran Premio della Cina rappresenta molto più di una semplice prima posizione in griglia. Dopo un fine settimana complicato in Australia, il risultato ottenuto a Shanghai assume il valore di una risposta concreta in un momento in cui il clima all’interno del box Ferrari appariva carico di pressione.

Il lavoro svolto, secondo Ivan Capelli, ha restituito serenità a un ambiente che aveva bisogno di ritrovare equilibrio. Tutti i piloti hanno spinto al massimo e l’ex campione del mondo si è meritato il miglior tempo con un giro pulito e incisivo. Un risultato che segna l’inizio di un cammino tutto da costruire, ma che offre già indicazioni incoraggianti. Il weekend del Mondiale proseguirà in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su NOW.



