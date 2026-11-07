F1 GP Brasile | Norris conquista la Pole sotto il diluvio

Lando Norris conquista la pole position del Gran Premio del Brasile al termine di qualifiche interminabili e condizionate dalla pioggia battente a Interlagos. Il pilota della McLaren ha firmato il miglior tempo in 1:27.470, precedendo George Russell e Kimi Antonelli, protagonisti di una Mercedes molto competitiva sul bagnato. Quarta posizione per Charles Leclerc, mentre Lewis Hamilton ha lasciato in anticipo la sessione, dovendo comunque partire dalle ultime posizioni per la sostituzione della power unit.

Una sessione particolarmente complicata, a causa delle condizioni meteorologiche. La pioggia torrenziale aveva infatti reso impraticabile il circuito brasiliano, con pozzanghere e fenomeni di aquaplaning che hanno costretto la Direzione Gara ad attendere un miglioramento prima di dare il via alle qualifiche.

Quando le monoposto sono finalmente scese in pista, tutti i piloti hanno dovuto affrontare condizioni estremamente difficili, utilizzando le gomme Full Wet.

F1 GP Brasile: Norris il più veloce in Q1, fuori Gasly

Il primo segmento si è disputato sotto una pioggia ancora abbondante, con i piloti impegnati a trovare il giusto compromesso tra velocità e gestione del rischio. A conquistare il miglior riferimento cronometrico è stato Lando Norris, davanti a George Russell e Max Verstappen.

Da segnalare la prestazione di Rafael Camara: il giovane brasiliano, al debutto in Formula 1, è riuscito a superare il primo taglio con il tredicesimo tempo, guadagnandosi l’accesso al Q2. Una bella soddisfazione per il rookie, nonostante le difficoltà incontrate successivamente.

Tra gli eliminati spicca Pierre Gasly, alla sua prima esclusione in Q1 della stagione. Insieme al francese hanno concluso anticipatamente la propria qualifica Franco Colapinto, Lance Stroll, Valtteri Bottas, Sergio Perez e Gabriel Bortoleto.

Q2: incidente per Camara, Hamilton e Piastri eliminati

La seconda manche ha regalato ulteriori colpi di scena. A firmare il miglior tempo è stato George Russell in 1:26.745, davanti a Liam Lawson e Isack Hadjar. La sessione è stata però interrotta da una bandiera rossa dopo l’incidente di Rafael Camara, finito contro le barriere.

Il giovane brasiliano ha così visto terminare la propria qualifica dopo aver impressionato positivamente nella prima manche.

Kimi Antonelli è riuscito invece a salvarsi, conquistando l’ultimo posto disponibile per il Q3. Eliminati insieme a Hamilton, Piastri e Camara anche Arvid Lindblad e Carlos Sainz.

Max Verstappen, già consapevole di dover scontare una penalità che lo avrebbe comunque relegato nelle ultime posizioni della griglia, ha scelto di non partecipare al Q3, risparmiando un treno di gomme da bagnato ed evitando ulteriori rischi.

Q3: Norris beffa Russell, Antonelli completa la top 3

L’ultima manche si è disputata ancora sotto la pioggia, con condizioni in progressivo peggioramento. George Russell è stato il primo a portarsi al comando, fermando il cronometro in 1:27.674. Il britannico della Mercedes sembrava avere le carte in regola per conquistare la pole, ma Lando Norris è riuscito a rispondere con un giro in 1:27.470.

Un tempo che gli ha permesso di conquistare la prima posizione con 204 millesimi di vantaggio sul rivale della Mercedes. Terzo posto per Kimi Antonelli in 1:28.095, staccato di 625 millesimi dalla vetta.

Quarta posizione per Charles Leclerc, che ha chiuso in 1:28.289, davanti alla Racing Bulls di Liam Lawson, quinto. Nico Hulkenberg ha portato l’Audi al sesto posto, seguito da Isack Hadjar e Oliver Bearman. Fernando Alonso e Alexander Albon completano la top ten.

Per la Ferrari, dunque, una qualifica dai due volti: Leclerc è riuscito a raggiungere la quarta posizione, mentre Hamilton non ha superato il Q2.

La situazione in griglia sarà però ulteriormente modificata dalle penalità: Russell perderà cinque posizioni, Leclerc dieci, mentre Hamilton e Verstappen scatteranno dal fondo. La pole di Norris rappresenta quindi un’importante opportunità per la McLaren, in un Gran Premio del Brasile che si preannuncia particolarmente imprevedibile anche in gara.

Chi ha conquistato la pole position del GP Brasile 2026?

Lando Norris ha conquistato la pole position del Gran Premio del Brasile 2026 con il tempo di 1:27.470. Il pilota McLaren ha preceduto George Russell di 204 millesimi e Kimi Antonelli di 625 millesimi al termine di qualifiche disputate sotto una pioggia particolarmente intensa.

Chi sono i primi tre classificati delle qualifiche in Brasile?

La prima posizione è stata conquistata da Lando Norris, davanti a George Russell e Kimi Antonelli. Il pilota Mercedes ha chiuso in terza posizione, completando una top three che vede McLaren e Mercedes protagoniste a Interlagos.

Come si è classificato Charles Leclerc nelle qualifiche del GP Brasile?

Charles Leclerc ha conquistato la quarta posizione con il tempo di 1:28.289, a 819 millesimi dalla pole position di Norris. Il ferrarista dovrà però scontare una penalità di dieci posizioni sulla griglia di partenza.

Perché Lewis Hamilton è stato eliminato in Q2?

Il pilota della Ferrari non è riuscito a conquistare uno dei dieci posti disponibili per l’ultima manche delle qualifiche. Hamilton ha concluso undicesimo, rimanendo escluso dal Q3 insieme a Oscar Piastri, Rafael Camara, Arvid Lindblad e Carlos Sainz.

Perché le qualifiche del GP Brasile sono iniziate in ritardo?

La pioggia torrenziale che si è abbattuta su Interlagos ha costretto la Direzione Gara a posticipare il via di circa un’ora e mezza. Le condizioni della pista, caratterizzate da accumuli d’acqua e rischio di aquaplaning, non garantivano inizialmente sufficienti condizioni di sicurezza.