F1 GP Brasile | Verstappen super rimonta fino alla P2: “Gara impegnativa, ottimo risultato”

La Red Bull archivia il Gran Premio di San Paolo, ventesimo appuntamento stagionale del Mondiale 2026 di Formula 1, con un doppio podio. Max Verstappen ha conquistato una preziosa seconda posizione, precedendo la RB gemella di Isack Hadjar e arrendendosi soltanto alla McLaren di Lando Norris, autore della sua terza vittoria stagionale.

Per il quattro volte campione del mondo si tratta di un risultato particolarmente significativo, soprattutto considerando il punto da cui è iniziata la sua gara. Verstappen, infatti, è scattato dalla ventunesima posizione dopo aver montato una nuova power unit, trovandosi così costretto ad affrontare una difficile rimonta in condizioni variabili sul circuito di Interlagos.

Una pista sulla quale l’olandese aveva già dimostrato in passato di sapersi esaltare anche in condizioni complicate. Ancora una volta, il pilota Red Bull è riuscito a risalire il gruppo, costruendo il proprio risultato soprattutto nelle prime fasi della corsa. Il passo mostrato nel primo stint, disputato con le gomme intermedie, gli ha permesso di recuperare numerose posizioni e di inserirsi nella lotta per le prime posizioni.

La seconda parte della gara, tuttavia, si è rivelata più complicata. Una volta raggiunta la seconda posizione, dopo lo scambio di posizione avvenuto con il teammate Hadjar al giro 38, Verstappen non è riuscito a mantenere lo stesso rendimento, riscontrando un comportamento della monoposto completamente differente rispetto a quello avvertito durante il resto del fine settimana. Un cambiamento sul quale il team dovrà effettuare le opportune verifiche, anche per capire se possa essere stato provocato da eventuali danni riportati dalla vettura.

Al termine della gara, Verstappen ha sottolineato proprio le difficoltà incontrate dopo un primo stint particolarmente positivo, senza però nascondere la soddisfazione per il risultato finale. La rimonta dalla ventunesima alla seconda posizione rappresenta infatti un bottino importante per la classifica iridata.

Le parole del pilota olandese raccontano le diverse fasi della sua gara a Interlagos, dalla grande rimonta iniziale alle difficoltà incontrate successivamente con il bilanciamento della Red Bull.

“Sì, è stata una gara impegnativa – ha dichiarato Verstappen al termine del GP – Penso che i primi giri siano stati ovviamente molto importanti. Ho sorpassato molte macchine e in realtà quel primo stint, credo sulle gomme intermedie, è stato davvero, davvero forte. Sfortunatamente, dopo quello, non so se abbiamo rimediato qualche danno perché la macchina sembrava l’esatto opposto di qualsiasi cosa avessi avvertito per tutto il fine settimana, con un bilanciamento davvero strano”.

L’olandese proseguendo con la propria analisi ha detto: “Sfortunatamente, una volta arrivato in P2, non sono riuscito a fare altri progressi. Quindi, dobbiamo capire cosa sia andato storto lì, ma insomma, partire ventunesimo ed essere sul podio al secondo posto, credo sia un ottimo risultato”.

La P2 conquistata in Brasile assume un valore importante anche in ottica campionato. Grazie al risultato di Interlagos e ai piazzamenti dei principali rivali, Verstappen consolida infatti la seconda posizione nella classifica piloti, proseguendo la propria rincorsa nelle ultime gare della stagione.

Un fine settimana che la Red Bull può archiviare con soddisfazione anche per il terzo posto di Hadjar, completando così una doppia presenza sul podio.

In quale posizione ha concluso Max Verstappen il Gran Premio di San Paolo 2026?

Max Verstappen ha conquistato il secondo posto nel Gran Premio di San Paolo, chiudendo alle spalle di Lando Norris e davanti al compagno di squadra Isack Hadjar. Un risultato importante per la Red Bull, che ha portato entrambi i piloti sul podio a Interlagos.

Da quale posizione è partito Max Verstappen a Interlagos?

Il quattro volte campione del mondo è scattato dalla ventunesima posizione dopo aver montato una nuova power unit. Verstappen è stato quindi costretto a costruire una rimonta dal fondo dello schieramento, riuscendo a risalire fino alla seconda posizione al termine della gara.

Come è riuscito Verstappen a rimontare fino al secondo posto?

Il pilota della Red Bull ha costruito gran parte della propria rimonta nei primi giri, effettuando numerosi sorpassi. Particolarmente positivo è stato il primo stint sulle gomme intermedie, che gli ha permesso di recuperare diverse posizioni e inserirsi nella lotta per il podio.

Quali difficoltà ha incontrato Verstappen durante la gara?

Dopo un primo stint molto positivo, Verstappen ha riscontrato un comportamento differente della monoposto, con un bilanciamento particolarmente strano. L’olandese non ha escluso la possibilità che la vettura avesse riportato qualche danno e ha spiegato di non essere riuscito a progredire ulteriormente dopo aver raggiunto la seconda posizione.

Cosa significa il secondo posto per Verstappen nella classifica mondiale?

Il risultato ottenuto a Interlagos, insieme ai piazzamenti dei principali inseguitori, consente a Verstappen di consolidare la seconda posizione nella classifica piloti del Mondiale 2026. Un piazzamento importante nella fase conclusiva della stagione.