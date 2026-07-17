F1 | GP Belgio: Verstappen primo nelle FP1, seguono le Ferrari

La Red Bull di Max Verstappen chiude al comando la prima sessione di Prove Libere del Gran Premio del Belgio. Sul circuito di Spa, il pilota olandese ha imposto un buon ritmo, registrando il suo best lap in 1:47.070. Buon inizio anche per le Ferrari con Lewis Hamilton secondo davanti a Charles Leclerc.

Quarto tempo per l’altra Red Bull di Isack Hadjar, seguito dalla McLaren di Oscar Piastri. Mercedes in apparente difficoltà con entrambi i piloti che hanno lamentato mancanza di feeling. Kimi Antonelli chiude sesto davanti alla McLaren di Lando Norris e all’altra Mercedes di George Russell.

A chiudere la TOP 10, troviamo la Racing Bulls di Arvid Lindblad e l’Audi di Gabriel Bortoleto.

Si ritorna in pista alle 17:00 con il secondo turno di Prove Libere.

Spa-Francorchamps apre il decimo round del Mondiale: tutto sul weekend del GP del Belgio

Archiviato il Gran Premio di Gran Bretagna, la Formula 1 torna subito protagonista con il Gran Premio del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale 2026, in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Il tracciato delle Ardenne, lungo 7,004 km, è uno dei più iconici e impegnativi dell’intero calendario, grazie ai suoi importanti dislivelli, alle velocissime curve come Eau Rouge-Raidillon, Pouhon e Blanchimont e alle condizioni meteorologiche spesso imprevedibili, capaci di rivoluzionare strategie e risultati nel giro di pochi minuti. La gara belga rappresenta inoltre il primo dei due appuntamenti consecutivi prima della pausa estiva e potrebbe fornire indicazioni importanti nella lotta iridata, con Mercedes chiamata a difendere la leadership del campionato dagli attacchi di Ferrari, reduce dall’ottimo weekend di Silverstone culminato con il successo di Charles Leclerc. Anche Red Bull è attesa a una prova di riscatto su un circuito che, almeno sulla carta, dovrebbe adattarsi meglio alle caratteristiche della RB22. Il weekend prenderà il via venerdì 17 luglio con le prime due sessioni di prove libere, in programma rispettivamente alle 13:30 e alle 17:00. Sabato 18 luglio spazio alla terza sessione di libere alle 12:30, seguita dalle qualifiche che scatteranno alle 16:00, mentre il semaforo verde del Gran Premio del Belgio è fissato per domenica 19 luglio alle ore 15:00. L’intero fine settimana sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su NOW, mentre qualifiche e gara saranno disponibili anche in differita su TV8.