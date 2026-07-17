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DIRETTA F1 | GP Belgio 2026: Live Prove Libere 1

Aggiornamenti in tempo reale dal circuito di Spa

di Jessica Cortellazzi17 Luglio, 2026
DIRETTA F1 | GP Belgio 2026: Live Prove Libere 1

Diretta F1 – Amici di Motorionline, buon pomeriggio e benvenuti al commento della prima sessione di Prove Libere del Gran Premio del Belgio. Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Spa dove, a partire dalle 13:30 i piloti scenderanno in pista. Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti delle FP1!

GP Gran Bretagna del Belgio: Diretta FP1 dalle 13:30

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Gran Premio del Belgio

Venerdi 17 luglio

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)13:30 - 14:30
Libere 2 (Sky Sport F1 HD)17:30 - 18:30

Sabato 18 luglio

Libere 3 (Sky Sport F1 HD)12:30 - 13:30
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)16:00 -17:00

Domenica 19 luglio

Gara (Sky Sport F1 HD)15:00
7.004 Km | 44 giri

Foto F1

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