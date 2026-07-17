DIRETTA F1 | GP Belgio 2026: Live Prove Libere 1
Aggiornamenti in tempo reale dal circuito di Spa
di Jessica Cortellazzi17 Luglio, 2026
Diretta F1 – Amici di Motorionline, buon pomeriggio e benvenuti al commento della prima sessione di Prove Libere del Gran Premio del Belgio. Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Spa dove, a partire dalle 13:30 i piloti scenderanno in pista. Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti delle FP1!
GP Gran Bretagna del Belgio: Diretta FP1 dalle 13:30
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