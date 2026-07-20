F1 | GP Belgio, Audi conferma i progressi: Bortoleto ottavo a Spa

Il team Audi lascia Spa-Francorchamps con un altro risultato positivo, conquistando l’ottavo posto con Gabriel Bortoleto e confermando il percorso di crescita mostrato nelle ultime gare. Dopo l’ottima prestazione in qualifica, il pilota brasiliano ha disputato una gara senza sbavature, trasformando il potenziale mostrato nel weekend in un nuovo piazzamento a punti. Più complicata, invece, la domenica di Nico Hulkenberg, tredicesimo al traguardo dopo una gara resa difficile dalla posizione di partenza e dalla scarsa velocità sul dritto.

Gabriel Bortoleto: “Abbiamo massimizzato quello che avevamo”

“Sono estremamente felice del risultato. Penso che questo weekend siamo riusciti a massimizzare tutto quello che avevamo a disposizione e il merito va all’incredibile lavoro di tutta la squadra. Ottenere questo risultato davanti ai membri del team provenienti dalle nostre sedi di Hinwil, Bicester e Neuburg lo rende ancora più speciale: hanno lavorato duramente per portarci a questo livello ed è bellissimo condividere questo momento con loro. Questi piazzamenti consecutivi a punti rappresentano una grande spinta per tutti noi. È una sensazione fantastica sapere di essere nella posizione di poter ottenere risultati come questo e continuare a lottare stabilmente per la Top 10. È lì che vogliamo essere, è lì che sentiamo di appartenere, e continueremo a spingere per ottenere ancora di più, a partire da Budapest tra una settimana, per chiudere nel migliore dei modi la prima parte della stagione”.

Nico Hulkenberg: “Abbiamo pagato nel partire troppo dietro”

“Oggi c’è stata molta battaglia a centro gruppo, ma abbiamo pagato il prezzo di una posizione di partenza troppo arretrata e di aver perso alcune posizioni allo start, rendendo la gara ancora più difficile. Da quel momento in poi recuperare è stato davvero complicato. L’aspetto incoraggiante è che il nostro passo gara è stato competitivo e siamo rimasti nel gruppo per tutta la corsa. La Virtual Safety Car ci ha fatto guadagnare qualche secondo, ma probabilmente sarebbe dovuta durare un po’ di più. Sono rientrato proprio dietro Pierre Gasly e Liam Lawson, sono rimasto bloccato in quella battaglia e, con la nostra mancanza di velocità sul dritto, è stato difficile fare ulteriori progressi. Il ritmo, però, era davvero buono per i nostri standard, ed è qualcosa di positivo che ci portiamo via da questo weekend, anche se dovremo analizzare altri aspetti. È bello vedere Gabriel conquistare punti per la squadra. È un risultato meritato e un’altra nota positiva per tutti noi. Speriamo di poter costruire su questa base a Budapest, disputando un weekend pulito dal mio lato del box e dandoci la possibilità di lottare più avanti”.

Allan McNish, Racing Director: “Una prestazione solida che ci dà slancio per l’Ungheria”

“Lasciare Spa con un altro piazzamento a punti è un risultato fantastico per il team, soprattutto su un circuito che non pensavamo si adattasse alle caratteristiche della nostra vettura. Gabriel ha disputato una gara eccellente dall’inizio alla fine e tutta la squadra ha eseguito ogni operazione nel momento in cui contava davvero. Un ringraziamento speciale va alla crew dei pit stop. La sosta da 2,1 secondi di Gabriel, seguita immediatamente da un doppio pit stop in 2,7 secondi per Nico, è stata un’esecuzione sensazionale sotto pressione. Quelle soste hanno permesso a Gabriel di uscire davanti alle Racing Bulls nel momento decisivo della gara e, da lì, ha gestito perfettamente la corsa conquistando un altro ottavo posto. Il pomeriggio di Nico è stato più complicato. Grazie alla strategia siamo riusciti a guadagnare posizione in pista, ma semplicemente non avevamo la velocità sul rettilineo necessaria per attaccare o fare ulteriori progressi. È stato frustrante, perché il suo passo era paragonabile a quello di Gabriel, ma non aveva gli strumenti per lottare con le vetture che aveva attorno. Nel complesso ci prendiamo volentieri questi punti e tutti gli aspetti positivi del weekend. Lasciare Spa con un altro piazzamento nella top otto e una prestazione di squadra così solida ci dà un ottimo slancio in vista di Budapest il prossimo fine settimana”.