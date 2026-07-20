F1 | GP Belgio, Racing Bulls a punti con Lindblad. Lawson: “In Ungheria avrò il pacchetto completo di aggiornamenti”

La Racing Bulls lascia Spa-Francorchamps con un bottino di quattro punti grazie al nono posto di Arvid Lindblad, mentre Liam Lawson ha concluso dodicesimo al termine di una gara più complicata. Il team di Faenza conferma così il buon momento di forma, restando in piena lotta con Alpine nel Mondiale Costruttori e guardando con fiducia al prossimo appuntamento in Ungheria, dove Lawson potrà contare sul pacchetto completo di aggiornamenti.

Arvid Lindblad: “Io e Bortoleto ci siamo spinti per tutta la gara”

Arvid Lindblad, scattato dalla settima posizione in griglia, ha chiuso nono dopo una gara sempre nelle posizioni che contano. Il britannico ha espresso soddisfazione per il risultato, pur rammaricandosi per l’occasione sfumata di conquistare l’ottavo posto a causa della Virtual Safety Car, che ha favorito la strategia dell’Audi.

“Conquistare punti è un ottimo modo per concludere il weekend qui in Belgio, soprattutto dopo aver mostrato un buon passo fin dall’inizio. È stato davvero divertente correre e io e Gabi ci siamo spinti a vicenda per tutta la gara. Credo che avessimo il potenziale per chiudere ottavi oggi, ma bisogna fare i complimenti a Gabi e all’Audi, che hanno saputo sfruttare al meglio la Virtual Safety Car. Ogni weekend mi sento sempre più a mio agio con la vettura. Come squadra stiamo lavorando in maniera molto collaborativa, ci comprendiamo sempre meglio e continuiamo a sviluppare la macchina. È bello vedere che tutto questo duro lavoro si traduca in risultati in pista. Sono fiducioso in vista dell’Ungheria: adoro le curve e il minor numero di rettilinei, quindi non vedo l’ora di correre su uno dei miei circuiti preferiti del calendario”.

Liam Lawson: “Speriamo di tornare a lottare per i punti in Ungheria”

Weekend più difficile, invece, per Liam Lawson. Il neozelandese, partito nono, ha perso terreno nel corso della gara a causa di problemi nella gestione dell’energia e di un passo non sufficiente per rimanere in lotta per la zona punti.

“Non è stata la gara più semplice. Abbiamo avuto un’ottima partenza, probabilmente la migliore della stagione, ma purtroppo non avevamo abbastanza passo nel corso della gara. Avevamo iniziato il weekend in una posizione discreta, ma mentre gli altri team sono riusciti a trovare ulteriore prestazione con il passare dei giri, noi non siamo stati in grado di fare lo stesso passo avanti. Abbiamo provato diverse mappature per migliorare la situazione, ma purtroppo nessuna ha prodotto l’effetto sperato. Nonostante questo, ci sono comunque aspetti positivi da portare a casa. È stato un altro weekend incoraggiante dal punto di vista dello sviluppo della vettura e non vedo l’ora di avere il pacchetto completo di aggiornamenti sulla mia macchina già dalla prossima gara. L’Ungheria è un circuito molto diverso da Spa e speriamo di tornare a lottare per i punti”

Alan Permane: “In Ungheria abbiamo il pacchetto di aggiornamenti”

Il team principal, Alan Permane, ha evidenziato come il risultato finale avrebbe potuto essere ancora migliore senza l’ingresso della Virtual Safety Car, che ha favorito la strategia dell’Audi nei confronti di Lindblad. Inoltre, Lawson ha dovuto convivere per tutta la gara con problemi di deployment che ne hanno limitato il ritmo.

“Abbiamo disputato una gara discreta qui a Spa, anche se ci sono certamente degli insegnamenti da portare con noi. Siamo stati sfortunati con la Virtual Safety Car, che ha permesso all’Audi di effettuare il pit stop e rientrare davanti ad Arvid. Senza quell’episodio, Arvid aveva il passo per chiudere ottavo. Purtroppo Liam ha accusato problemi di deployment per tutta la gara, che hanno compromesso il suo ritmo. Inoltre, in Ungheria ci sarà ancora più prestazione da estrarre quando riceverà il pacchetto completo di aggiornamenti sulla sua vettura. Gli sviluppi stanno dando ottimi riscontri e il lavoro svolto dal team nelle nostre sedi è stato fantastico. Non vediamo l’ora di affrontare il Gran Premio d’Ungheria prima della meritata pausa estiva”