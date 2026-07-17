F1 | GP Belgio: Antonelli domina le seconde libere [RISULTATI]

Dopo un primo turno di libere non performante, Kimi Antonelli si è riscattato nel turno del pomeriggio, concludendo le FP2 del Gran Premio del Belgio con il miglior tempo. Il pilota della Mercedes ha registrato il suo best lap in 1:45.944, precedendo la McLaren di Lando Norris e la Red Bull di Max Verstappen.

Quarta posizione per la Ferrari di Lewis Hamilton che ha un distacco di sette decimi da Antonelli, seguito dalla Red Bull di Isack Hadjar e dalla McLaren di Oscar Piastri.

Bene l’Alpine con il sesto tempo di Franco Colapinto, davanti alla Mercedes di George Russell. A chiudere la TOP 10, troviamo le Racing Bulls di Arvid Lindblad e Liam Lawson.

Un anonimo Charles Leclerc ha concluso solo in undicesima posizione, a 1.5 di distacco dalla Mercedes di Antonelli.

Spa-Francorchamps apre il decimo round del Mondiale: tutto sul weekend del GP del Belgio

Archiviato il Gran Premio di Gran Bretagna, la Formula 1 torna subito protagonista con il Gran Premio del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale 2026, in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Il tracciato delle Ardenne, lungo 7,004 km, è uno dei più iconici e impegnativi dell’intero calendario, grazie ai suoi importanti dislivelli, alle velocissime curve come Eau Rouge-Raidillon, Pouhon e Blanchimont e alle condizioni meteorologiche spesso imprevedibili, capaci di rivoluzionare strategie e risultati nel giro di pochi minuti. La gara belga rappresenta inoltre il primo dei due appuntamenti consecutivi prima della pausa estiva e potrebbe fornire indicazioni importanti nella lotta iridata, con Mercedes chiamata a difendere la leadership del campionato dagli attacchi di Ferrari, reduce dall’ottimo weekend di Silverstone culminato con il successo di Charles Leclerc. Anche Red Bull è attesa a una prova di riscatto su un circuito che, almeno sulla carta, dovrebbe adattarsi meglio alle caratteristiche della RB22. Il weekend prenderà il via venerdì 17 luglio con le prime due sessioni di prove libere, in programma rispettivamente alle 13:30 e alle 17:00. Sabato 18 luglio spazio alla terza sessione di libere alle 12:30, seguita dalle qualifiche che scatteranno alle 16:00, mentre il semaforo verde del Gran Premio del Belgio è fissato per domenica 19 luglio alle ore 15:00. L’intero fine settimana sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su NOW, mentre qualifiche e gara saranno disponibili anche in differita su TV8.