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DIRETTA F1 | GP Belgio 2026: Live Prove Libere 2

Aggiornament in tempo reale dal circuito di Spa

di Jessica Cortellazzi17 Luglio, 2026
DIRETTA F1 | GP Belgio 2026: Live Prove Libere 2

Diretta F1 – Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il circuito di Spa, dove, a partire dalle 17:00 si disputerà il secondo turno di Prove Libere del Gran Premio del Belgio. Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della sessione.

Oggi il nostro pensiero va a Jules Bianchi:

GP Gran Bretagna del Belgio: Diretta FP2 dalle 13:30

17:40 Problemi con Gasly dopo impatto con barriera, macchina con molti danni! Pilota OK! BANDIERA ROSSA . Tanti detriti in pista.

17:37 Piastri sale in sesta posizione

17:31 Norris in seconda posizione a due decimi, Colapinto è sesto

17:28 TOP 10: Antonelli S, Verstappen S, Hamilton S, Hadjar S, Leclerc S, Lindblad M, Norris M, Piastri M, Lawson M e Russell M

17:26 Hamilton terzo, Leclerc quinto a 1 secondo. Entrambi con soft

17:23 Antonelli suona la carica! 1:45.944, mezzo secondo a Verstappen che è secondo. Gomma soft per entrambi

17:18 SEMAFORO VERDE! Si ritorna in pista

17:12 BANDIERA ROSSA! Ghiaia in pista

17:05 Antonelli subito al comando con 1:46.911, Leclerc secondo davanti a Russell e Hamilton. 6 decimi tra Antonelli e Leclerc. Tutti con gomma media

17:00 SEMAFORO VERDE! Partono le FP2

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Gran Premio del Belgio

Venerdi 17 luglio

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)13:30 - 14:30
Libere 2 (Sky Sport F1 HD)17:30 - 18:30

Sabato 18 luglio

Libere 3 (Sky Sport F1 HD)12:30 - 13:30
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)16:00 -17:00

Domenica 19 luglio

Gara (Sky Sport F1 HD)15:00
7.004 Km | 44 giri

Foto F1

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