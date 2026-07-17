DIRETTA F1 | GP Belgio 2026: Live Prove Libere 2
Aggiornament in tempo reale dal circuito di Spa
Diretta F1 – Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il circuito di Spa, dove, a partire dalle 17:00 si disputerà il secondo turno di Prove Libere del Gran Premio del Belgio. Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della sessione.
Oggi il nostro pensiero va a Jules Bianchi:
Forever in our hearts, forever part of the Formula 1 family
We remember you, Jules, today and every day ❤️ https://t.co/jBwKQGBM17 pic.twitter.com/C6UINzmb57
— Formula 1 (@F1) July 17, 2026
GP Gran Bretagna del Belgio: Diretta FP2 dalle 13:30
17:40 Problemi con Gasly dopo impatto con barriera, macchina con molti danni! Pilota OK! BANDIERA ROSSA . Tanti detriti in pista.
17:37 Piastri sale in sesta posizione
17:31 Norris in seconda posizione a due decimi, Colapinto è sesto
17:28 TOP 10: Antonelli S, Verstappen S, Hamilton S, Hadjar S, Leclerc S, Lindblad M, Norris M, Piastri M, Lawson M e Russell M
17:26 Hamilton terzo, Leclerc quinto a 1 secondo. Entrambi con soft
17:23 Antonelli suona la carica! 1:45.944, mezzo secondo a Verstappen che è secondo. Gomma soft per entrambi
17:18 SEMAFORO VERDE! Si ritorna in pista
17:12 BANDIERA ROSSA! Ghiaia in pista
17:05 Antonelli subito al comando con 1:46.911, Leclerc secondo davanti a Russell e Hamilton. 6 decimi tra Antonelli e Leclerc. Tutti con gomma media
17:00 SEMAFORO VERDE! Partono le FP2
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