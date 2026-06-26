F1 | GP Austria: Antonelli il più veloce anche nelle FP2

Kimi Antonelli conferma l’ottima forma sul circuito del Red Bull Ring di Spielberg con il miglior tempo nelle Prove Libere 2 del Gran Premio d’Austria in 1:07.014. Seguono in seconda e terza posizione le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Quarto tempo per la Red Bull di Max Verstappen, seguita dalla Ferrari di Lewis Hamilton che dista di sei decimi dalla Mercedes.

Sesta posizione per l’altra Mercedes di George Russell davanti alla Red Bull di Isack Hadjar e alla Ferrari di Charles Leclerc.

A chiudere la TOP 10 dei tempi, troviamo la Racing Bulls di Liam Lawson e l’Audi di Gabriel Bortoleto.

L’appuntamento in pista è per domani alle 12:30 con le Prove Libere 3 del Gran Premio d’Austria.

Formula 1, il Mondiale riparte dal Red Bull Ring: tutto pronto per il GP d’Austria 2026

Dopo una settimana di pausa, la Formula 1 torna in pista per l’ottavo appuntamento della stagione 2026. Il Circus fa tappa al Red Bull Ring di Spielberg, uno dei circuiti più spettacolari e veloci del calendario, in un weekend che potrebbe rivelarsi fondamentale per gli equilibri del campionato.

L’attenzione è rivolta soprattutto alla lotta per il titolo mondiale. Andrea Kimi Antonelli arriva in Austria ancora al comando della classifica, ma il successo conquistato da Lewis Hamilton nell’ultimo Gran Premio disputato a Barcellona ha rilanciato le ambizioni della Ferrari, che punta a confermarsi competitiva anche sul tracciato austriaco. Riflettori puntati anche sulla Red Bull, chiamata a ben figurare davanti al pubblico di casa, e sulla McLaren, pronta a inserirsi nella lotta per il podio.

Il Red Bull Ring è un circuito corto ma estremamente tecnico, caratterizzato da lunghi rettilinei, staccate violente e importanti variazioni altimetriche. Le possibilità di sorpasso non mancano e le strategie ai box potrebbero avere un ruolo determinante, soprattutto in caso di temperature elevate o di eventuali neutralizzazioni.

Il programma del weekend

Il fine settimana si aprirà venerdì 26 giugno con le prime due sessioni di prove libere. Sabato sarà il momento della terza sessione di libere e delle qualifiche, mentre domenica 28 giugno scatterà il Gran Premio, in programma alle ore 15:00 italiane.

Orari Formula 1 GP Austria 2026

Venerdì 26 giugno

Ore 13:30 – Prove Libere 1

Ore 17:00 – Prove Libere 2

Sabato 27 giugno

Ore 12:30 – Prove Libere 3

Ore 16:00 – Qualifiche

Domenica 28 giugno

Ore 15:00 – Gara

L’intero weekend sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su NOW e Sky Go. Qualifiche e gara saranno invece disponibili in differita anche su TV8.

Con un campionato ancora apertissimo e diversi team in crescita, il Gran Premio d’Austria rappresenta un crocevia importante della stagione. Tra aggiornamenti tecnici, strategie e un circuito che spesso regala gare spettacolari, il weekend di Spielberg promette emozioni e potrebbe offrire indicazioni decisive nella corsa al titolo mondiale.