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DIRETTA F1 | GP Austria: Live Prove Libere 2

di Jessica Cortellazzi26 Giugno, 2026
DIRETTA F1 | GP Austria: Live Prove Libere 2

Diretta F1 Austria – Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il Red Bull Ring di Spielberg per il secondo turno di Prove Libere del Gran Premio d’Austria.

Segui con noi la diretta su questa pagina con aggiornamenti in tempo reale, live timing e news dal circuito!

DIRETTA PROVE LIBERE 2 GP AUSTRIA DALLE 17:00

18:08 Grazie per averci seguito e buona serata!

18:00 BANDIERA A SCACCHI!

17:51 Hamilton si lamenta del troppo sottosterzo

17:46 TOP 10: Antonelli S, Piastri M, Norris M, Verstappen S, Hamilton M, Russell S, Hadjar S, Leclerc S, Lawson M e Bortoleto S

17:41 Antonelli comanda la sessione con 1:07.014 con soft

17:36 TOP 10 (tutti con soft): Antonelli, Piastri, Norris, Hamilton, Russell, Leclerc, Lawson, Gasly, Lindblad e Verstappen

17:32 Simulazione qualifiche in corso

17:29 Antonelli passa al comando con 1:07.657 con media

17:25 TOP 10 (tutti con M): Norris, Antonelli, Piastri, Russell, Verstappen, Hamilton, Lindblad, Lawson, Leclerc e Hadjar

17:16 Pista libera!

17:12 Norris al comando con 1:08.000 davanti a Piastri

17:11 VIRTUAL SAFETY CAR: ancora problemi per la Cadillac di Perez

17:00 SEMAFORO VERDE! Le Audi sono le prime a scendere in pista

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Gran Premio d'Austria

Venerdi 26 giugno

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)13:30 - 14:30
Libere 2 (Sky Sport F1 HD)17:00 -18:00

Sabato 27 giugno

Libere 3 (Sky Sport F1 HD)12:30 - 13:30
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)16:00 -17:00

Domenica 28 giugno

Gara (Sky Sport F1 HD)15:00
4.326 Km | 71giri

Foto F1

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