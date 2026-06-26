DIRETTA F1 | GP Austria: Live Prove Libere 2
Diretta F1 Austria – Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il Red Bull Ring di Spielberg per il secondo turno di Prove Libere del Gran Premio d’Austria.
Segui con noi la diretta su questa pagina con aggiornamenti in tempo reale, live timing e news dal circuito!
DIRETTA PROVE LIBERE 2 GP AUSTRIA DALLE 17:00
18:08 Grazie per averci seguito e buona serata!
18:00 BANDIERA A SCACCHI!
17:51 Hamilton si lamenta del troppo sottosterzo
17:46 TOP 10: Antonelli S, Piastri M, Norris M, Verstappen S, Hamilton M, Russell S, Hadjar S, Leclerc S, Lawson M e Bortoleto S
17:41 Antonelli comanda la sessione con 1:07.014 con soft
17:36 TOP 10 (tutti con soft): Antonelli, Piastri, Norris, Hamilton, Russell, Leclerc, Lawson, Gasly, Lindblad e Verstappen
17:32 Simulazione qualifiche in corso
17:29 Antonelli passa al comando con 1:07.657 con media
17:25 TOP 10 (tutti con M): Norris, Antonelli, Piastri, Russell, Verstappen, Hamilton, Lindblad, Lawson, Leclerc e Hadjar
17:16 Pista libera!
17:12 Norris al comando con 1:08.000 davanti a Piastri
17:11 VIRTUAL SAFETY CAR: ancora problemi per la Cadillac di Perez
17:00 SEMAFORO VERDE! Le Audi sono le prime a scendere in pista
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