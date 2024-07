F1 | Ferrari, prove comparative nelle prime libere: l’analisi di Matteo Bobbi [VIDEO]

F1 Ferrari GP Silverstone – Prove comparative in casa Ferrari nella prima giornata di libere valide per il Gran Premio di Gran Bretagna, 12° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo le problematiche emerse in Spagna e in Austria, provocate soprattutto dal bouncing nelle curve veloci, la Rossa ha deciso di “rispolverare” il pacchetto pre-Montmelò con l’obiettivo di trovare una quadra sul fronte set-up. Una mossa che sembra aver già offerto dei riscontri interessanti, visto che l’iberico è apparso più in simbiosi con la vettura rispetto al compagno di squadra (emblematica la differenza di approccio, ad esempio, alla curva Copse tra le due configurazioni della SF-24).