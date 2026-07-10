F1 | Ferrari, Leclerc: “La squadra mi ha aiutato a ritrovare il feeling con la macchina”

Quella di Silverstone, dove nello scorso weekend è andato in scena il nono appuntamento stagionale del Mondiale 2026 di Formula 1, ha rappresentato una vera e propria gara di liberazione per Charles Leclerc. Il monegasco, infatti, ha interrotto un digiuno di vittorie che durava da quasi due anni, tornando sul gradino più alto del podio al volante della Ferrari al termine di un fine settimana praticamente perfetto.

Un successo dal sapore speciale, il 250° nella storia del Cavallino, arrivato proprio sul circuito che nel 1951 regalò alla Ferrari il primo trionfo iridato con José Froilán González. Un risultato che consente a Leclerc di mettersi alle spalle settimane complicate, segnate da risultati al di sotto delle aspettative e da un feeling con la SF-26 che sembrava essersi smarrito.

La vittoria britannica ha rappresentato molto più di un importante bottino di punti. Per il ferrarista è stata la conferma che il lavoro svolto insieme alla squadra nelle ultime settimane sta iniziando a dare i suoi frutti, dopo un periodo nel quale non erano mancate critiche e interrogativi sul suo rendimento. Al termine della gara, Leclerc non ha nascosto l’emozione per un risultato che considera il punto di partenza di una possibile rinascita.

“Significa tantissimo – ha dichiarato Leclerc sulla vittoria, discutendo con i media a Silverstone al termine della gara di domenica – Significa tantissimo perché quando le cose si complicano, ed è esattamente la situazione in cui mi sono trovato nelle ultime gare, ovviamente si crea molta negatività attorno a me, con tante narrazioni e interpretazioni che vengono costruite, e non è mai un ambiente piacevole in cui lavorare. Però siamo rimasti concentrati, abbiamo continuato a lavorare duramente e ottenere il risultato di oggi mi rende estremamente orgoglioso di tutta la squadra, che ha continuato a sostenermi e ad aiutarmi a ritrovare quel feeling con la macchina”.

Charles, proseguendo con la propria analisi, ha aggiunto: “Come ho detto, questo è soltanto il primo passo e dovrò dimostrare di poter essere competitivo anche su circuiti con caratteristiche diverse. Ma su una pista come questa, dove la fiducia è fondamentale, non sarei mai riuscito a ottenere un risultato del genere senza aver ritrovato quel feeling. E questo è davvero molto positivo”.

Se da un lato il successo rappresenta una boccata d’ossigeno per il pilota e per la Ferrari, dall’altro preferisce mantenere i piedi per terra. La superiorità mostrata a Silverstone è arrivata quasi inaspettatamente anche all’interno del box di Maranello, con Mercedes che pareva essere destinata come al solito all’essere punto di riferimento anche nella terra d’Albione, motivo per cui sarà necessario analizzare a fondo quanto accaduto prima di trarre conclusioni sul reale potenziale della vettura.

“Credo che sia ancora troppo presto per dirlo – ha detto Leclerc, a precisa domanda se la Ferrari abbia oramai la vettura per lottare con Mercedes a ogni gara – Penso che questo weekend sia stata una sorpresa enorme per tutta la squadra. Non mi riferisco soltanto alla vittoria di oggi, ma alla prestazione complessiva. Siamo stati molto più veloci di quanto ci aspettassimo e penso che, così come analizziamo quando le cose vanno molto peggio del previsto, dobbiamo fare lo stesso anche quando vanno molto meglio del previsto”.

Charles, concludendo il proprio intervento, ha detto: “Arrivando a questo weekend, ricordo le riunioni che abbiamo fatto giovedì: eravamo convinti di accusare almeno cinque o sei decimi di ritardo. Invece siamo andati molto meglio del previsto e alla fine abbiamo persino vinto la gara. È una sensazione davvero speciale”.

Leclerc ha lasciato Silverstone con un sorriso ritrovato e con la consapevolezza di aver finalmente invertito la rotta. La vittoria restituisce dunque fiducia a un pilota che ha sempre ribadito di credere nel progetto Ferrari, come tra l’altro dimostra il rinnovo ufficializzato a inizio giugno. La prossima sfida sarà confermare quanto di buono visto in Gran Bretagna anche su circuiti dalle caratteristiche differenti, per continuare a mettere pressione alla Mercedes nella sfida al vertice.