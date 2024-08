F1 | Elkann: “La Ferrari vuole vincere e con Lewis siamo più forti”

E’ la fiduciosa previsione del presidente della Ferrari, John Elkann, al quale, durante una recente visita ai Giochi Olimpici di Parigi, è stato chiesto se sia stato difficile convincere il sette volte campione del mondo a lasciare la Mercedes.

“Alcune cose accadono molto rapidamente- ha dichiarato al Corriere dello Sport- questo è stato il momento in cui lui e la Ferrari si sono ritrovati. Lui vuole vincere l’ottavo titolo, la Ferrari vuole vincere e con Lewis siamo più forti. Non viene in Ferrari per godersi la pensione, è importante avere intorno persone motivate, che vogliono vincere”.

L’ingaggio del sette volte iridato, tuttavia, ha comportato l’allontanamento di Carlos Sainz che, non avendo trovato un sedile in un top team, si è trovato costretto a firmare con la Williams per le prossime stagioni. Questo, a detta di Helmut Marko è molto negativo (anche se Red Bull ha fin da subito chiuso le porte allo spagnolo, ndr).

“È brutto che stia facendo la sua migliore stagione alla Ferrari e non sia riuscito a trovare posto in un top team. Ma le cose dovrebbero andare avanti alla Williams, anche lì avrà un motore forte. E a quanto pare c’è una clausola nel suo contratto che gli consente di andarsene se arriva un’offerta da una squadra molto meglio posizionata”, ha commentato l’austriaco a Speed Week.

Tornando ad Hamilton, il presidente Elkann ritiene che l’età non è affatto un problema:

“Penso a Djokovic, Federer, Ronaldo, Messi, Paltrinieri e al fatto che con sacrificio e dedizione si possono superare i limiti fisici dell’età. È anche vero che siamo in una fase storica in cui si vive più a lungo e le carriere degli atleti si allungano”.