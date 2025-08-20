F1 | Dominio McLaren, Stella: “Adottato approccio molto aggressivo”

La prima parte di stagione è stata a fortissime tinte papaya. La McLaren, che lo scorso anno nell’ultimo appuntamento di Abu Dhabi ha avuto la meglio sulla Ferrari conquistando il titolo costruttori che mancava in bacheca da ben 26 anni, è stata protagonista di un vero e proprio dominio che ha visto la squadra inglese conquistare undici vittorie in quattordici appuntamenti.

Una supremazia che ha portato il team di Woking a chiudere di fatto la pratica, in attesa chiaramente della matematica certezza, per quel che riguarda il titolo marche e di circoscrivere ovviamente ai propri piloti la sfida per l’altro Mondiale.

Discutendo del dominio mostrato finora in pista, Andrea Stella ha ammesso come il segreto della McLaren sia stato quello di portare aggiornamenti mirati che hanno permesso alla di prendere il largo rispetto alla concorrenza.

“Sono rimasto sorpreso da questo livello di competitività – ha dichiarato Stella, citato da F1.com – Quando l’anno scorso abbiamo discusso di quanto impegno volevamo dedicare al miglioramento della vettura 2024, volevamo sicuramente essere molto ambiziosi. Volevamo cercare di superare la situazione che avevamo l’anno scorso, in cui non si sapeva mai chi avrebbe vinto nei weekend di gara, e abbiamo pensato che fosse necessario fare qualcosa in più rispetto al normale sviluppo. Come abbiamo fatto? Abbiamo adottato un approccio molto aggressivo all’innovazione. La MCL39 è una vettura molto innovativa”.

Stella, proseguendo con il proprio intervento, ha aggiunto: “Da un punto di vista ingegneristico, eravamo nervosi perché non sapevamo se fossimo davvero in grado di fornire alcune soluzioni. Ma poi, quando abbiamo guardato i tempi sul giro e i numeri nelle simulazioni, abbiamo pensato che non sarebbe stato sufficiente. All’inizio della stagione, in effetti, non era sufficiente. C’è un fattore che è emerso durante questa stagione, ovvero che la vettura è stata effettivamente aggiornata. Penso che in passato fosse più evidente perché stavamo introducendo aggiornamenti una tantum, che di per sé erano molto evidenti”.

Il team principal della McLaren, completando il discorso, ha detto: “Ma in realtà, anche se consideriamo le ultime tre o quattro gare, sono state aggiunte molte nuove parti. Se le avessimo aggiunte tutte in un unico evento, diremmo: ‘Oh, la McLaren ha fatto un grande aggiornamento’. Penso che questo abbia contribuito molto a creare questa tendenza e a scoprire che nelle ultime tre gare siamo stati decisamente molto competitivi”.