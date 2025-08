F1 | Brundle: “La pausa estiva arriva nel momento più opportuno per Hamilton”

Quella di Lewis Hamilton è stata una complicata prima parte di stagione in Ferrari. L’inglese, che ha sposato il progetto tecnico del Cavallino concludendo dopo oltre un decennio il lungo e vincente rapporto professionale con Mercedes, è stato protagonista di evidenti difficoltà alla guida della monoposto del Cavallino.

Finora il sette volte campione del mondo ha esternato a più riprese le proprie criticità soprattutto all’Hungaroring, dove ha fatto una pesante autocritica invitando addirittura Maranello a valutare l’idea di cambiare pilota.

Sulla situazione di Hamilton, la cui esperienza finora in rosso è stata segnata da tanti bassi e pochissimi alti, ne ha discusso Martin Brundle. L’ex pilota inglese, in una lunga analisi post GP d’Ungheria pubblicata sulle colonne del sito di Sky Sports UK, ha discusso anche dei momenti complicati che sta attraversando in rosso il 44.

“La pausa estiva non poteva arrivare in un momento più opportuno per Lewis, che ha bisogno di ricaricare le batterie – l’opinione di Brundle – È doloroso vedere questo grande campione in difficoltà, ma dobbiamo aspettarci che riesca a superare la tempesta e tornare in forma, dato il suo talento e la sua esperienza”.

Brundle ha poi aggiunto: “Altrimenti, non riesco proprio a immaginare che possa resistere altre due stagioni alla Ferrari, o in qualsiasi altra scuderia, in queste condizioni”.