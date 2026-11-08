F1 GP Brasile | F1 Brasile, Hülkenberg trascina l’Audi, Bortoleto si ferma in Q1

L’Audi ha terminato il sabato di Interlagos con sensazioni contrastanti al termine delle qualifiche del Gran Premio del Brasile. Da una parte la grande prestazione di Nico Hulkenberg, capace di conquistare il sesto posto in qualifica e di salire fino alla quarta posizione in griglia grazie alle penalità inflitte ad altri piloti. Dall’altra, la delusione di Gabriel Bortoleto, protagonista di un incidente in Q1 che ha messo fine anticipatamente alla sua sessione.

Le condizioni particolarmente difficili, caratterizzate dalla pioggia e da un asfalto insidioso, hanno reso la sessione complicata per tutti. Hulkenberg è però riuscito a sfruttare al meglio la situazione, confermando ancora una volta le proprie qualità sul bagnato. Una prestazione importante anche per la squadra, che ha ottenuto il miglior risultato in qualifica della stagione.

Hulkenberg quarto in griglia: grande prestazione sul bagnato

Il pilota tedesco ha chiuso la Q3 in sesta posizione, completando un percorso convincente attraverso tutte le fasi della qualifica. Le penalità assegnate ad altri concorrenti gli hanno poi permesso di guadagnare due posizioni, portandolo in seconda fila, con la quarta posizione sulla griglia di partenza.

Hulkenberg ha raccontato di aver affrontato la sessione con l’obiettivo di dare il massimo, consapevole delle difficoltà legate alle condizioni della pista e del fatto di aver perso parte del lavoro in pista del venerdì.

“Volevo semplicemente dare il massimo. Ho già corso diverse volte qui, quindi conosco bene il circuito, anche se ovviamente non aver girato venerdì non è stato l’ideale. La cosa fondamentale era mantenere la macchina in pista in condizioni davvero complicate. Questa mattina abbiamo disputato una buona sessione e durante le qualifiche mi sono sentito subito fiducioso, sia con le gomme full wet sia con le intermedie. Questo mi ha permesso di mettere insieme alcuni buoni giri”.

Il tedesco, soprannominato “Regenmeister”, ovvero maestro della pioggia, sa però che il lavoro non è ancora finito. Le previsioni indicano infatti un’altra gara potenzialmente condizionata dal maltempo.

“C’è ancora tanto lavoro da fare: non sarà facile, soprattutto perché domani è prevista una gara sul bagnato. Dovremo rimanere lucidi, concentrati e cercare di portare a casa il miglior risultato possibile”.

Bortoleto a muro in Q1: qualifiche finite in anticipo

Giornata decisamente più complicata per Gabriel Bortoleto. Il brasiliano, che aveva chiuso la terza sessione di prove libere in decima posizione, non è riuscito a superare la prima fase delle qualifiche. Un bloccaggio in curva 12 lo ha portato fuori traiettoria, sull’erba, prima dell’impatto contro le barriere.

L’incidente ha danneggiato l’ala posteriore della monoposto, costringendo il pilota a interrompere anticipatamente la propria sessione. Bortoleto ha chiuso così in ventiduesima posizione, senza avere la possibilità di giocarsi l’accesso alla Q2.

“È stata una qualifica difficile per me e ovviamente non è andata come avrei voluto. Ho bloccato le ruote in frenata all’inizio di curva 12, sono finito dritto sull’erba e non sono riuscito a fermare la macchina prima dell’impatto contro il muro. Purtroppo questo ha provocato dei danni all’ala posteriore e, alla fine, ha messo termine alla mia sessione”.

Il brasiliano ha voluto comunque ringraziare i meccanici, che hanno provato fino all’ultimo a riparare la vettura per consentirgli di tornare in pista.

“Voglio comunque ringraziare i miei meccanici per aver cercato di riparare la macchina in tempo per permettermi di tornare in pista. Domani sarà un altro giorno, quindi voglio liberare la mente e concentrarmi sulla possibilità di sfruttare al meglio la gara”.

McNish: “Il miglior risultato in qualifica della stagione”

Il Racing Director Allan McNish ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto da Hulkenberg, pur manifestando vicinanza a Bortoleto dopo l’incidente.

“Prima di tutto, il mio pensiero va a Gabi, che era stato molto veloce per tutto il weekend. Le condizioni in qualifica erano estremamente difficili e purtroppo ha commesso un piccolo errore, sufficiente però a mettere fine alla sua sessione. Conoscendo la sua forza caratteriale, sono sicuro che domani tornerà a lottare”.

McNish ha poi elogiato il lavoro del tedesco e della squadra:

“Dall’altra parte del garage, Nico ha offerto un’altra prestazione fantastica. Il team gli ha messo a disposizione una grande macchina e lui ha dimostrato ancora una volta il proprio passo sul bagnato, confermando perché è il Regenmeister, il maestro della pioggia. Il sesto posto assoluto in qualifica, diventato quarto in griglia dopo le penalità inflitte ad altri piloti, è una ricompensa meritata per lui e per tutta la squadra”.

Infine, il dirigente ha sottolineato l’importanza del risultato in vista della gara: “Nel complesso, si tratta della nostra migliore prestazione in qualifica fino a oggi e non vediamo l’ora che arrivi la gara di domani”.

Come si è qualificato Nico Hülkenberg al GP del Brasile 2026?

Nico Hülkenberg ha conquistato il sesto posto nella sessione di qualifiche del Gran Premio del Brasile, disputata in condizioni particolarmente difficili a causa della pioggia. Grazie alle penalità inflitte ad altri piloti, il tedesco salirà fino alla quarta posizione sulla griglia di partenza. Una prestazione importante per Audi, che ha ottenuto il miglior risultato in qualifica della propria stagione.

Perché Gabriel Bortoleto è finito a muro in qualifica?

Gabriel Bortoleto ha perso il controllo della propria monoposto in curva 12 durante la Q1. Dopo aver bloccato le ruote in frenata, è finito sull’erba e non è riuscito a evitare l’impatto contro le barriere. L’incidente ha danneggiato l’ala posteriore, mettendo fine anticipatamente alla sua sessione.

In quale posizione partirà Gabriel Bortoleto in Brasile?

Il pilota brasiliano ha chiuso la Q1 in ventiduesima posizione, dopo l’incidente che gli ha impedito di proseguire la qualifica. La sua giornata era stata comunque positiva nelle prove libere, concluse al decimo posto nella FP3.

Perché Nico Hülkenberg è soprannominato Regenmeister?

Regenmeister significa maestro della pioggia in tedesco. È il soprannome associato a Hülkenberg per le sue capacità di guida nelle condizioni di pista bagnata. Anche a Interlagos il pilota Audi ha confermato questa reputazione, riuscendo a conquistare un risultato di grande valore in una qualifica particolarmente complicata.

Qual è il miglior risultato in qualifica ottenuto da Audi nella stagione 2026?

La prestazione di Hülkenberg a Interlagos rappresenta il miglior risultato in qualifica della stagione per Audi. Il tedesco ha chiuso la Q3 al sesto posto, guadagnando poi la quarta posizione sulla griglia grazie alle penalità assegnate ad altri piloti. Un risultato che Allan McNish ha definito una ricompensa meritata per il lavoro dell’intera squadra.