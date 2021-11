F1 | Aston Martin, Vettel: “Il circuito di Jeddah sembra molto interessante”

Il decimo posto conquistato in Qatar non rende giustizia alla prestazione di Sebastian Vettel. Il tedesco infatti è stato penalizzato in partenza da un ruota a ruota con Bottas, che lo ha relegato in ultima posizione dopo essere scattato dalla quinta fila, e visto il passo mostrato a Losail avrebbe certamente potuto fare di più, visto anche l’ottimo Gran Premio di Stroll con l’altra Aston Martin. A Jeddah il nuovo tracciato appena completato potrebbe esaltare le doti del quattro volte campione del mondo.

“Il circuito sembra molto interessante – ha affermato Vettel nella classica anteprima del weekend. E’ molto lungo, con tantissime curve e sembra anche molto veloce. Ci siamo preparati ad affrontare questa sfida il più possibile, ma non saremo mai realmente pronti fino a quando non la proveremo realmente. L’obiettivo in questo fine settimana è quello di ottenere il maggior numero di punti possibili, sicuramente più di quanto fatto in Qatar”.